Черкаська обласна прокуратура повідомила, що у справі підозрюють школярів 11, 12, 14 та 15 років.

До теми Хотів пожартувати: школяра з Дніпра затримали за фейкове мінування

За їх даними, підлітки надсилали неправдиві повідомлення про підготовку вибухів у навчальних закладах.

З’ясували, що діти, використовуючи соціальні мережі, створювали та розповсюджували анонімні фейкові повідомлення щодо загрози вибуху у будівлях навчальних закладів,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі слідчі вилучили їхні мобільні телефони та гаджети для проведення досліджень.

Що загрожує підліткам? Такі дії підлітків кваліфікуються за статтею № 259, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Втім до неповнолітніх, які не досягли загального віку кримінальної відповідальності, законодавство передбачає застосування примусових заходів виховного характеру. Тобто з ними проведуть профілактичні бесіди. Нині слідство триває.

Довідка! Відповідальність за вчинки дітей несуть батьки. На них можуть скласти протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Відповідна стаття передбачає штраф від 850 до 1700 гривень.

Що відомо про "мінування" шкіл в Черкасах

З початку 2022 року в Черкасах надходили повідомлення про "замінування" шкіл. Перше правоохоронці отримали 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл. Заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання. 14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.

25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.

Згодом "замінували" ще одну школу. Вже 1 лютого у Черкасах надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл, дітей евакуювали. 2 лютого у Черкасах "замінували" вісім шкіл — лише ті, що мають спеціалізацію.

До слова, нещодавно учень 11 класу однієї зі шкіл Одещини зателефонував до поліції та повідомив про замінування навчального закладу. Згодом з’ясувалося, що він хотів розважитися на перерві. Як свій вчинок пояснив підліток та деталі – читайте тут.