До синців: на Черкащині няня у садочку побила дворічну дитину
Джерело:фейсбук-сторінка "Новини Черкащини"
У садочку № 55 у Черкасах няня побила дворічного хлопчика. У дитині навіть з’явилися синці. За це няню одразу звільнили з закладу освіти.
Про цей інцидент повідомила черкащанка Тетяна Панасенко. Факт побиття дитини у коментарі підтвердила заступниця міського голови Анастасія Чубіна.
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За її словами, виховательку звільнять найближчим часом.
Факт у садочку підтвердили. Няню звільнять. Методисту, яка виконувала обов’язки завідувачки, винесуть догану за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок,
– написала Чубіна.
Скриншот коментарів допису про побиття хлопчика
До слова, у дитячому садку біля Запоріжжя хлопчик поскаржився батькам на насильство від виховательки. Виявляється, що педагогиня вдарила його по губах під час прогулянки. Деталі – у статті.