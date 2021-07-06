Про цей інцидент повідомила черкащанка Тетяна Панасенко. Факт побиття дитини у коментарі підтвердила заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

До теми Вчительку, яка у Києві побила школяра з особливими потребами, звільнили зі школи

За її словами, виховательку звільнять найближчим часом.

Факт у садочку підтвердили. Няню звільнять. Методисту, яка виконувала обов’язки завідувачки, винесуть догану за відсутність відповідної реакції на такий ганебний і протиправний вчинок,

– написала Чубіна.



Скриншот коментарів допису про побиття хлопчика

До слова, у дитячому садку біля Запоріжжя хлопчик поскаржився батькам на насильство від виховательки. Виявляється, що педагогиня вдарила його по губах під час прогулянки. Деталі – у статті.