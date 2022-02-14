У Черкасах засудили вчительку, яка під час уроку влаштувала бійку на очах дітей

Суд у Черкасах виніс вирок вчительці, яка на очах дітей та колег побила свою колишню родичку. Після скандалу педагогиню звільнили.

Інцидент стався ще наприкінці вересня 2020 року в гімназії №9 у Черкасах. Вчителька та її колишня сваха побилися через онуків, які навчалися в цьому закладі.

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Так, родичка прийшла до школи та посеред уроку відкрила двері. В цей момент її побачив онук, який сидів на останній парті. Вона помахала йому рукою, щоб він вийшов до неї. Хлопчик встав і направився до неї, але вчителька в цей час підійшла до дверей і стала їх причиняти, щоб дитина не могла вийти.

Бабуся в той день не забрала дитину, педагогиня її зупинила й почала штовхати та бити. Хоча під час засідання суду, вона не визнала, що била суперницю.

Побиття не було, вони між собою штовхалися. Якби вона була така побита, то хіба б вона ходила дві години по шкільному дворі і чекала на поліцію… Вона ввела в оману охоронця, якому збрехала, що йде до директора, а сама пішла до в клас,

– йдеться у постанові суду.

Після скандалу в закладі скликали комісія і вчительку притягнули до відповідальності. Нині вона не працює в гімназії.

Як покарали вчительку? Суд визнав жінку винною в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень. Вона має заплатити 850 гривень штрафу та 5 тисяч моральної компенсації.

До слова, вчителька англійської мови з Харківської спеціалізованої школи №77 застосувала сили до школяра. Так, під час уроку педагогиня заламувала руку дитині та тягнула його класом. За цей вчинок їй виписали догану. Деталі – читайте у статті.