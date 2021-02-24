У Черкасах вчителька влаштувала цькування усьому класу: діти відмовляються ходити до школи

У Черкасах батьки скаржаться на вчительку молодших класів, яка влаштувала цькування учням. Це триває вже кілька років – дітей ображають, а батьків шантажують. Все дійшло до того, що учні відмовляються ходити до школи.

Інцидент стався у черкаській школі №27. Одна мама розповіла, що запідозрила щось погане ще коли її син був у другому класі. Тепер він навчається в четвертому, і хлопчик відмовляється ходити в школу.

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"Перший випадок був, коли його звинуватили, що він вкрав у дівчинки свою ручку. Розібравшись у ситуації, з'ясувалося, що він нічого не крав, всі посміялися. Але вчителька поставила його перед класом і звинуватила в крадіжці", – каже жінка.

А коли дитина припинила відвідувати платну групу подовженого дня, вчителька почала погрожувати та шантажувати батьків, а дитині – занижувати оцінки.

У другому класі вчителька поставила мою дитини перед усім класом і сказала, щоб діти говорили, кому чого поганого зробила моя донька. Після цього змусила публічно вибачитися,

– розповідає мама іншої школярки.

Жінка додає, що подібні методи педагог практикує і досі. Крім того, батьки додають, що вчителька підбурювала їх до того, щоб вони оплачували додаткові заняття. А якщо ті відмовлялися – одразу змінювала ставлення до учнів і батьків.

Пізніше батьки об'єдналися в соцмережі і з'ясувалося, що кожен з них незадоволений вчителькою. Батьки написали колективний лист директору. Але в день, коли лист занесли в школу, маму учня запросили в окрему кімнату, де почали залякувати та погрожували відрахувати дитину зі школи.

До слова, вчителька у Лисянці на Черкащині цькувала 12-річну дівчинку через те, що батьки відмовилися підписувати заяву про нарахування доплати за класне керівництво. Педагогиню суд визнав винною у булінгу дитини. Деталі скандалу – читайте тут.