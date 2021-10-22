Заступник директора департаменту освіти та гуманітарної політики в Черкасах Богдан Бєлов розповів, що продовження канікул до 31 жовтня пов'язане зі стрімким ростом захворюваності на коронавірус в регіоні.

До теми Школи Києва йдуть на карантин на два тижні, – КМДА

Посадовець наголосив, що така ідея має рекомендаційний характер.

Ми рекомендуємо школам продовжити канікули ще на тиждень. Проте кожна школа може приймати рішення самостійно,

– запевнив він.

Що кажуть у МОН

Сергій Шкарлет наголосив, що навчання в школах з наступного тижня (з 25 жовтня) буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Водночас вишам, коледжам та профтехам рекомендували запровадити дистанційне навчання на три тижні – з 25 жовтня до 15 листопада.

До слова, школи у Києві, Одесі, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Житомирі, Полтаві та Миколаєві йдуть на тижневі осінні канікули з 25 жовтня. Натомість у Чернігові канікули можуть розпочатися трохи пізніше. В міському управлінні освіти рекомендують піти на канікули аж з 1 листопада.