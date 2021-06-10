У Черкасах трагічно загинула школярка 8 класу

У школі №2 Черкас трагічно загинула учениця 8 класу. Це вже другий інцидент, пов’язаний зі смертю дітей, у цій школі за місяць. Поліція розслідує причини трагедії.

Влада Черкас висловила співчуття родині загиблої дівчинки. За дорученням міського голови у цій ситуації будуть розбиратися.

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Як повідомляє "Суспільне", о 12:30 10 червня знайшли повішеною дівчину 14 років. Швидка допомога, яка по прибула на виклик, констатувала смерть учениці.

Влада ініціювала скликання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також створить спеціальну комісію при міському Департаменті освіти.

Ми будемо детально розбиратися, залучаючи батьків, вчителів й керівництво школи, та оперативно реагувати, відповідно до ситуації,

– наголосила заступниця міського голови Марина Гаркава.

Всі занепокоєні через той факт, що це вже другий подібний інцидент у цій школі за досить короткий термін. Так, 27 травня учень 9 класу цієї ж школи повісився вдома після того, як повернулися додому з уроків.

До слова, у США 8-річний хлопчик страждав від булінгу інших школярів. Вони систематично здійснювали напади на нього, били та ображали. В результаті хлопчик не витримав знущань та покінчив з життя.