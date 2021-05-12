Заступниця міського голови у Черкасах Марина Гаркава повідомила, що школи будуть завершувати навчальний рік 8 червня.

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Адже, згідно із законом, навчальний рік не повинен тривати довше першого липня та має складати обов’язково 175 навчальних днів.

Цього навчального року ці 175 днів завершуються саме восьмого червня. Тому цей день і визначили, як кінець навчання в школах,

– зазначила Марина Гаркава.

За її словами, зараз навчання відбувається за планом, оскільки дистанційна освіта – це теж одна з форм навчання. “В теперішніх умовах це не впливає на тривалість навчального процесу”, – додала вона.

Важливо! Рішення про структуру навчального року, а також його завершення школи приймають самостійно. Але вони зобов’язані врахувати закон, що навчальний рік не повинен тривати довше 1 липня і має складати 175 днів.

До слова, у Києві вирішили не продовжувати навчання у школах на літо. Там вважають, що онлайн-навчання не спричинило суттєвого відставання від затвердженої програми. Тож, діти завершать навчання до кінця травня.