Місяць був у комі: у Черкасах помер учень, який отримав поранення в голову в шкільному тирі

Учень 9 класу, який місяць тому під час заняття у шкільному тирі Черкас отримав вогнепальне поранення в голову, помер у лікарні. Весь цей час хлопець перебував у комі.

Пораненого учня були готові прийняти на лікування в Німеччині, проте він помер, не прийшовши до тями.

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"На жаль, сьогодні (19 травня), перестало битися серце дев’ятикласника черкаської школи №34 Артема Попова, який місяць тому травмувався у шкільному тирі", – йдеться в повідомленні департаменту.

Зазначимо, що медики протягом місяця боролися за життя дитини. Хлопчик перебував у комі і весь цей час його життя підтримував апарат.



Що відомо про поранення учня у тирі

Трагедія сталася у тирі спортивної школи №2 під час тренування. Артем Попов із іншими дітьми прийшов до тиру, і коли тренер відлучився з кімнати, прозвучав постріл.

Медики прибули туди вже за кілька хвилин, але хлопець був без свідомості. Куля пройшла через увесь мозок, його стан лікарі оцінили як критичний. Вже у лікарні юнака перевели на штучну вентиляцію легень.

Правоохоронці затримали тренера тиру у Черкасах та відкрили кримінальне провадження за кількома статтями, серед них і про замах на вбивство.

Додамо, що після інциденту в Черкасах перевірили усі стрілецькі тири закладів шкільної та позашкільної освіти міськради. Двоє із них виявилися непридатними.