Правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території.

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Тож школярі 17 січня вийшли на онлайн-навчання. "Сьогодні працюємо на дистанційці... Всі школи знову нібито заміновано. Тримаймося!", – написала заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Зазначимо, що анонімно "мінують" всі школи вже кілька днів. Учнів в цей час евакуюють, а рятувальники обстежують приміщення. Тож, навчання зривається.

В місті планують дистанційку

Через це у місті розглядають варіант тимчасово перевести дітей на дистанційне навчання. Про це написав мер Черкас Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Якщо це повторюватиметься, ми будемо змушені перейти на дистанційне навчання. Батьки зазнають значних незручностей, забираючи дітей зі шкіл додому. Вони змушені кидати роботу і втрачають 2 – 3 години, забираючи дітей і відвозячи додому,

– зазначив він.

"Мінування" шкіл у Черкасах

Це вже четверте "замінування" шкіл за тиждень. Раніше було таке:

У середу, 12 січня, невідомий заявив, що нібито заклав вибухівку у всі заклади освіти. У своєму листі з погрозами анонім написав, що все життя всіх ненавидів і тепер "всім кінець".

У четвер, 13 січня, чоловік, який назвався Геннадієм Валерійовичем Деноловим, заявив, що нібито заклав "численні вибухові пристрої" у школи №31, 5, 28, 15, 8, 6. Також "заміновували" черкаські ТРЦ.

У п'ятницю, 14 січня, невідомий повідомив про нібито замінування усіх шкіл міста.

До слова, в Одесі 17 січня повідомили про замінування ліцею. Правоохоронці перевіряють цю інформацію. Загрозу вибуху перевіряють слідчі. Деталі – у статті.