У Черкасах із дитячого садочка втік 5-річний хлопчик. Він самостійно відправився з садочка до торговельно-розважального центру, де грався на атракціонах.

Про це повідомилп пресслужба поліції охорони у Черкаській області.

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Так, працівники ТРЦ побачили близько 12 години дня на атракціонах хлопчика без нагляду дорослих, тому повідомили про це поліцію.

Правоохоронці прибули за вказаною адресою (ТРЦ на бульварі Шевченка) і знайшли дитину у дитячій ігровій кімнаті. "Він з легкістю пішов з нами на контакт – назвав своє ім’я, вік і розповів, що знає свою адресу проживання", – розповів правоохоронець.

Тому поліцейські забрали литину та завезли його додому. Там їх зустріла бабуся, яка вже шукала хлопчика. Адже їй зателефонували з дитячого садка та чсказали, що вихованець втік.

Правоохоронці закликають батьків контролювати своїх дітей та цікавитись, де та як вони проводять свій час, приділяти їм більше уваги та проводити виховну роботу.

До слова, садочки в Україні почали роботу з 1 вересня, проте деякі з них вже закрилися через коронавірус. ТаК, у Києві закрили на карантин 4 дитсадки.