Як стало відомо 24 каналу, в Україні масштабується кампанія #ShareWeCare про збереження та покращення психічного здоров'я серед підлітків.
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Вже зараз молодь може отримати безкоштовні онлайн-консультації з питань ментального здоров’я під час загострення військового конфлікту.
Найбільш поширеними темами, що хвилюють підлітків сьогодні є:
- тривога через можливий військовий конфлікт.
- особисті відносини, с
- ексуальне здоров’я,
- селф-харм (навмисне нанесення шкоди самому собі),
- депресії,
- ізоляція тощо.
Скаржитися на тривогу, поганий настрій, сум у нашому суспільстві не дуже заведено. І особливо коли ти – підліток. "Ну які в тебе можуть бути серйозні тривоги?" – каже традиційне суспільство. Та це – знецінення проблеми,
– зазначила перша леді Олена Зеленська.
За словами експертів, підлітки рідко обговорюють свої проблеми із батьками чи вчителями у школах. Провідний світовий досвід демонструє, що підтримка "рівний-рівному" часто є вирішальною. "Особливо в час, коли безпека нашої країни ставиться під загрозу", – каже голова правління Teenergize Яна Панфілова.
ЮНІСЕФ разом з Teenergizer впровадили проєкт із розширення та вдосконалення онлайн-консультацій для підлітків, за методом "рівний-рівному", тобто розмови відбуваються, як і з професійними психологами, так і між однолітками.
За цей час 130 підлітків-консультантів "рівний-рівному" пройшли навчання та надали більше ніж 12 000 онлайн консультацій для підлітків.
Діючий процес був обговорений на відкритому діалозі з молоддю “Турбота про ментальне здоров'я”, що був організований за сприяння молодіжного руху Teenergizer та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). У заході взяли участь:
- перша леді України Олена Зеленська,
- міністерка соціальної політики Марина Лазебна,
- заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак,
- представники ВООЗ, ООН, МОН,
- а також психологи та інші лідери думок.
Також, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) анонсувало поновлення діяльності молодіжної групи, яка працюватиме над ключовими рішеннями у молодіжній політиці на державному рівні.
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Як повідомили на сайті Офісу Президента, підлітки найчастіше шукають психологічну допомогу в інтернеті. Тож психологічна онлайн-підтримка є основним каналом, до якого звертаються молоді люди.
Команда молодіжного руху Teenergizer розповіла про безкоштовні онлайн-консультації, які організація надає на сайті за посиланням.
До слова, тривожні новини про можливе повномасштабне вторгнення Росії з'являються вже не перший місяць, але в останні кілька днів це особливо лякає. Що робити школам, учням і батькам, якщо почнеться повномасштабне вторгнення Росії – читайте за посиланням.