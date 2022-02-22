Як стало відомо 24 каналу, в Україні масштабується кампанія #ShareWeCare про збереження та покращення психічного здоров'я серед підлітків.

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Вже зараз молодь може отримати безкоштовні онлайн-консультації з питань ментального здоров’я під час загострення військового конфлікту.

Найбільш поширеними темами, що хвилюють підлітків сьогодні є:

тривога через можливий військовий конфлікт.

особисті відносини, с

ексуальне здоров’я,

селф-харм (навмисне нанесення шкоди самому собі),

депресії,

ізоляція тощо.

Скаржитися на тривогу, поганий настрій, сум у нашому суспільстві не дуже заведено. І особливо коли ти – підліток. "Ну які в тебе можуть бути серйозні тривоги?" – каже традиційне суспільство. Та це – знецінення проблеми,

– зазначила перша леді Олена Зеленська.

За словами експертів, підлітки рідко обговорюють свої проблеми із батьками чи вчителями у школах. Провідний світовий досвід демонструє, що підтримка "рівний-рівному" часто є вирішальною. "Особливо в час, коли безпека нашої країни ставиться під загрозу", – каже голова правління Teenergize Яна Панфілова.

ЮНІСЕФ разом з Teenergizer впровадили проєкт із розширення та вдосконалення онлайн-консультацій для підлітків, за методом "рівний-рівному", тобто розмови відбуваються, як і з професійними психологами, так і між однолітками.

За цей час 130 підлітків-консультантів "рівний-рівному" пройшли навчання та надали більше ніж 12 000 онлайн консультацій для підлітків.

Діючий процес був обговорений на відкритому діалозі з молоддю “Турбота про ментальне здоров'я”, що був організований за сприяння молодіжного руху Teenergizer та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). У заході взяли участь:

перша леді України Олена Зеленська,

міністерка соціальної політики Марина Лазебна,

заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак,

представники ВООЗ, ООН, МОН,

а також психологи та інші лідери думок.

Також, Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) анонсувало поновлення діяльності молодіжної групи, яка працюватиме над ключовими рішеннями у молодіжній політиці на державному рівні.

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Як повідомили на сайті Офісу Президента, підлітки найчастіше шукають психологічну допомогу в інтернеті. Тож психологічна онлайн-підтримка є основним каналом, до якого звертаються молоді люди.

Команда молодіжного руху Teenergizer розповіла про безкоштовні онлайн-консультації, які організація надає на сайті за посиланням.

До слова, тривожні новини про можливе повномасштабне вторгнення Росії з'являються вже не перший місяць, але в останні кілька днів це особливо лякає. Що робити школам, учням і батькам, якщо почнеться повномасштабне вторгнення Росії – читайте за посиланням.