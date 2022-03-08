Через війну в Україні скасують ЗНО та ДПА для школярів у 2022 році

Російські війська атакували Україну та вже 13 днів поспіль нещадно обстрілюють житлові будинки та намагаються захопити українські території. Через небезпеку в Україні вирішили скасувати ЗНО та ДПА для школярів, а також ЄВІ та ЄФВВ для студентів.

Міністерство освіти, об’єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій ВРУ, запропонувало скасувати у 2022 році ДПА, ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.

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Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що таке рішення є непростим, але необхідним.

Наше головне завдання – знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити,

– заявив Шкарлет.

За його словами, відміна ЗНО наразі необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу та стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний час.

Додамо, що через воєнні дії зараз немає можливості провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке мало відбутися 19 і 26 березня.

Окрім того, за 11 днів з початку російсько-української війни загарбники зруйнували чи пошкодили понад 210 шкіл України.

Вранці 24 лютого Росія вдерлася на українські землі. Держава-агресорка обстрілює мирні міста, вже другий тиждень триває війна. Наші Збройні сили мужньо відбивають атаки ворога. Місцеве населення їм допомагає. Про основні події боротьби України з ворогом – читайте у хронології.

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Текст публікації Сергія Шкарлета:

​Об’єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, освітянською та батьківською спільнотами виходимо з пропозицією про одноразову зміну алгоритмів щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році.

Враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки, пропонуємо скасувати складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг в 2022 році виключно!.

Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити.

Відміна ЗНО сьогодні необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.