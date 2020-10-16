Осінні канікули в Києві розпочнуться дещо пізніше – з 21 жовтня. Адже у КМДА вважають, що часті відтермінування навчання можуть закінчитись тим, що діти вчитимуться у червні.

Таку думку висловила директорка департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян в коментарі "Радіо Свобода".

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За її словами, канікули для всіх – це не панацея, адже підлітків не втримаєш удома, а за дітьми молодшої школи потрібно комусь доглядати. Тож, навіть якщо діти підуть на канікули раніше, вони все одно, повернувшись у класи, знову обмінюватимуться вірусами.

А такі часті відтермінування навчання можуть закінчитись тим, що діти вчитимуться у червні. Адже навчальний рік має складати не менше ніж 175 днів. А яка тоді буде епідеміологічна ситуація – невідомо. Тож до запровадження дострокових канікул варто підійти зважено,

– наголошує вона.

Фіданян запевняє, що Київ не радить школам відпускати дітей на канікули з 15 жовтня.

"Я не можу вам сказати категорично: ні, в жодному разі, тільки з 21 жовтня почнемо канікули. Ми щоденно моніторимо ситуацію, вивчаємо, скільки закладів пішло на дистанційне навчання, переглядаємо, що у нас відбувається в місті». скільки додалося змішаної форми навчання", – каже директорка департаменту освіти.

Окрім того, Фіданян наголосила, що з ситуація з дитсадками наразі під контролем. Заклади дошкільної освіти працюватимуть, бо закривати їх немає потреби.

Нагадаємо, що Міносвіти рекомендувало школам відправити учнів на осінні канікули з 15 жовтня, а університетами перейти на тимчасове дистанційне навчання. У деяких регіонах заклади освіти прислухалися до рекомендацій уряду, а в деяких містах діти вчитимуться до 21 жовтня. Більше про це – читайте тут.