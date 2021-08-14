Через вакцинацію можуть виникнути конфлікти між вчителями та батьками, – експертка

При посиленому каратині зможуть очно працювати лише ті школи, де буде вакциновано понад 80% вчителів. Вчителів не змушують вакцинуватися проти COVID-19, проте експерти переконують, що на них можуть тиснути батьки учнів.

Експертка з питань шкільної освіти та співзасновниця громадської організації "Батьківський контроль" Оксана Макаренко вважає, що повільна вакцинація педагогів може спричинити конфліктні ситуації між вчителями та батьками.

До теми Підвищення зарплат вчителів, вступ-2021 та заява Шкарлета про навчання – підсумки тижня в освіті

За її словами, вчителі та батьки, як і учні, вже втомилися від дистанційного навчання, тому напружено очікують початку навчального року.

Батьки хочуть повернути дітей до школи і спокійно піти на роботу, але зараз така ситуація, що уряд дав розпорядження, що тільки ті школи, де понад 80% вчителів вакциновано можуть відкриватись в офлайн форматі у помаранчевій та червоній зонах, а всі решта у кого менше вакцинованих педагогів мають перейти на дистанційне навчання,

– наголосила Макаренко.

Експертка додає, що ситуація досі невизначена і, на її думку, це може спричинити конфлікти між педагогами і батьками, оскільки частина вчителів ще не вакциновані.

Вона наголосила, що тиждень тому мова йшла про 30% вакцинованих вчителів.

"Ніхто не може змусити вчителів вакцинуватись, а винні зараз будуть нещеплені вчителі, що може приводити до булінгу та акцій протесту", – каже Оксана Макаренко.

Читайте також Юридичних підстав не допускати невакцинованих вчителів до роботи немає, – Кузін

Експертка з питань шкільної освіти вважає, що школи не мають забувати і про заходи безпеки, які були до вакцинації. Вона запевняє, що за цей час можна було розробити хороші методики для вчителів щодо дистанційного навчання, подбати про те, щоб провести інтернет там, де його нема, закупити гаджети для вчителів, комп’ютери тощо.

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без змішаних чи дистанційних уроків.

Окрім того, вчителям пообіцяли до 1 вересня закупити ноутбуки. Проте тепер з’ясувалося, що через внесені урядом зміни до постанови частина шкіл отримають кошти на придбання техніки лише під кінець року. Деталі – читайте у статті.