Через скарги студентів: у Київському університеті моніторитимуть дотримання мовного закону

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка перевірятимуть, якою мовою викладачі проводять пари. Нововведення вирішили запровадити після скарг студентів до Уповноваженого зі захисту державної мови про порушення мовного законодавства Тараса Кременя.

Перевірятимуть на дотримання мовного законодавства усі структурні підрозділи вишу. У такий спосіб сподіваються покращити мовну ситуацію.

До теми У деяких школах на перервах вчителі спілкуються російською мовою з учнями і колегами, – Кремінь

Студенти поскаржилися на недержавну мову

Завдяки скаргам студентів в університеті підтвердили один випадок, коли викладач проводив заняття не українською мовою. Співробітнику Навчально-наукового інституту міжнародних відносин винесли догану.

Окрім цього, у Навчально-науковому інституті журналістики виявили російськомовні відео, які використовували для засвоєння матеріалу під час пар. Пояснили це потребою показати різницю в позиціонуванні товарів або послуг в різних країнах.

Потрібно знати комунікаційні особливості ворога для того, щоб правильно вибудовувати свою технологію впливу на суспільство,

– аргументували представники КНУ.

В адміністрації Шевченкового університету запевнили, що у разі порушення мовного закону викладачів та науковців притягуватимуть до відповідальності.

У Харкові відбувся мовний скандал: дивіться відео

Мовні скандали в освітній сфері: що відомо

КНУ – не єдиний виш, де окремі викладачі не дотримуються закону про державну мову. У січні 2021 року соцмережі сколихнула скандальна заява експрофесорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко, яка назвала Україну тоталітарною державою.

Мовний скандал спалахнув і на Закарпатті, де дитину не захотіли брати до дитсадка, бо вона не знала угорської мови.

Водночас у Верховній Раді рекомендували ухвалити законопроєкт, який би дозволяв іноземцям навчання у вишах будь-якою мовою, зокрема і російською.



Норми мовного закону / Інфографіка 24 каналу