Перевірятимуть на дотримання мовного законодавства усі структурні підрозділи вишу. У такий спосіб сподіваються покращити мовну ситуацію.

До теми У деяких школах на перервах вчителі спілкуються російською мовою з учнями і колегами, – Кремінь

Студенти поскаржилися на недержавну мову

Завдяки скаргам студентів в університеті підтвердили один випадок, коли викладач проводив заняття не українською мовою. Співробітнику Навчально-наукового інституту міжнародних відносин винесли догану.

Довідка. Нові норми використання української запровадили 16 липня 2021 року в сфері культури, розваг та книговидання. Тарас Кремінь також неодноразово критикував нардепів за незнання державної, а ті пропонують спростити процедуру звільнення Уповноваженого.

Окрім цього, у Навчально-науковому інституті журналістики виявили російськомовні відео, які використовували для засвоєння матеріалу під час пар. Пояснили це потребою показати різницю в позиціонуванні товарів або послуг в різних країнах.

Потрібно знати комунікаційні особливості ворога для того, щоб правильно вибудовувати свою технологію впливу на суспільство,

– аргументували представники КНУ.

В адміністрації Шевченкового університету запевнили, що у разі порушення мовного закону викладачів та науковців притягуватимуть до відповідальності.

У Харкові відбувся мовний скандал: дивіться відео

Мовні скандали в освітній сфері: що відомо

КНУ – не єдиний виш, де окремі викладачі не дотримуються закону про державну мову. У січні 2021 року соцмережі сколихнула скандальна заява експрофесорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко, яка назвала Україну тоталітарною державою.

Мовний скандал спалахнув і на Закарпатті, де дитину не захотіли брати до дитсадка, бо вона не знала угорської мови.

Водночас у Верховній Раді рекомендували ухвалити законопроєкт, який би дозволяв іноземцям навчання у вишах будь-якою мовою, зокрема і російською.



Норми мовного закону / Інфографіка 24 каналу