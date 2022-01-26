Через псевдомінування у 4 містах на Запоріжжі школи охоронятимуть нацгвардійці

У Запорізькій області вирішили залучити бійців Нацгвардії до патрулювання територій біля шкіл. На такий крок пішли у чотирьох містах регіону через постійні фейкові повідомлення про мінування.

Запит нацгвардійці отримали від головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

До теми "Помруть тисячі дітей": аноніми "замінували" всі школи Одеси та Кривого Рогу

Таке рішення ухвалили через часті випадки фейкових повідомлень про замінування навчальних закладів. Тож, тепер нацгвардійці патрулюватимуть вдень та ввечері поблизу шкіл задля запобігання можливих загроз і безпеки дітей.

Посилено патрулювати вулиці та прилеглі території шкіл нацгвардійці почали з вівторка, 25 січня. До патрулювання залучили бійців з військової частини 3033. Такі заходи запровадили у чотирьох містах області:

Запоріжжі

Мелітополі

Бердянську

Енергодарі.

Просимо усіх громадян, які виявили чи помітили підозрілі предмети, або підозрілих осіб, негайно повідомляти найближчий наряд правоохоронців, або телефонувати на лінію "102", – закликали у бригаді.

Що загрожує псевдомінерам

Згідно зі статтею № 259 Кримінального кодексу, фіктивне повідомлення про замінування:

карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

якщо воно спричинило тяжкі наслідки або скоєно повторно – карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

Додамо, що у січні в Україні зросла кількість псевдомінувань, зокрема і шкіл. За даними правоохоронців, більшість із них надходили з тимчасово окупованих територій або Росії. Такий сплеск фейкових замінувань пов'язують із загостренням відносин між Україною та Росією.

Текст публікації 23-ї бригади "Хортиця" Нацгвардії:

Задля запобігання можливих загроз і безпеки громадян, зокрема дітей, гвардійці запорізького гарнізону патрулюватимуть поблизу шкіл. Таке рішення було прийнято через те, що в Запорізькій області почастішали випадки псевдомінувань навчальних закладів.

Згідно запиту ГУНП в Запорізькій області, з 25 січня на вулицях та поблизу шкіл до посилених патрулювань залучатимуться військовослужбовці Національної гвардії України.

Службу з охорони громадського порядку, яка організована у дві зміни – денна та вечірня, забезпечуватимуть гвардійці військової частини 3033 у Запоріжжі, Мелітополі, Енергодарі та Бердянську.

Патрулювання військовослужбовці будуть здійснювати на маршрутах та в районах, максимально наближених до навчальних закладів. Просимо усіх громадян, які виявили чи помітили підозрілі предмети чи підозрілих осіб, повідомляти правоохоронців або телефонувати на лінію "102".