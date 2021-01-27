Через погіршення погоди можуть запровадити онлайн-навчання: терміновий лист МОН до шкіл і садків

Міносвіти рекомендує закладам освіти Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей через погіршення погоди бути готовими до онлайн-навчання.

Джерело: Міністерство освіти і науки

Вони направили термінові листи через позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з різким погіршенням погодних умов.

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У МОН рекомендують керівникам шкіл і садочків бути готовими до ухвалення рішення про перехід навчання в дистанційній формі, щоб учні не відвідували заклади освіти через негоду.

Також у листі наголошується на необхідності перевести у режим підвищеної готовності дітей дошкільного віку, учнів та студентів Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Окрім того, всім обласним департаментам освіти і науки, вишам, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління МОН, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо попередження переохолодження учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.

Що відомо про погіршення погоди

У найближчі дні в Одесі та сусідніх областях протягом доби очікується снігопад, сильна хуртовина, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду та налипання мокрого снігу. У зв'язку з цим в Одесі встановлено червоний рівень небезпеки.



Прогноз погоди на 28 січня / Дані Укргідрометцентру