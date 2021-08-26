Через плагіат українців можуть позбавляти ступеня бакалавра та магістра

Уряд затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня бакалавра чи магістра через порушення академічної доброчесності, зокрема плагіат.

Таке рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 26 серпня. Скасують статус бакалавра чи магістра в разі виявлення у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману чи хабарництва.

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Шмигаль наголосив, що порядок визначає процедуру скасування статусу молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності (плагіату тощо).



Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що уряд ухвалив важливе рішення – створив правові умови, які будуть стимулювати студентів дотримуватись академічної доброчесності та нести відповідальність у разі порушень.

Відтепер на державному рівні чітко визначені процедура ухвалення рішення про скасування ступеня чи кваліфікації фахівця й коло уповноважених на такі дії суб’єктів. Мова виключно про виші. Це рішення уряду сприятиме формуванню відповідальності студентів та підвищенню їхньої конкурентоспроможності,

– зазначив він.

Так, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності затверджується вченою радою вишу або наукової установи (педрадою закладу фахової передвищої освіти) впродовж 2 місяців.

Проте особа, яку позбавили ступеня вищої освіти за порушення норм академічної доброчесності, має право оскаржити рішення.

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У МОН додали, що особа, якій присвоєно відповідну кваліфікацію, до подання експертного висновку матиме змогу добровільно відмовитися від ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації.

У разі скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації відповідний документ про вищу освіту та додаткові документи будуть недійсними.

Раніше повідомлялося, що приблизно третина всіх захищених дисертацій в Україні містить плагіат, а понад 6 тисяч наукових робіт не мали б пройти захист.

До слова, нещодавно письменниця та журналістка Олеся Яремчук у своєму матеріалі для "Української правди" розповіла, як в одному з українських університетів з неї вимагали гроші за захист кандидатської дисертації.