Таке рішення ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів 26 серпня.

До теми Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Порядок визначає процедуру скасування статусу молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності (плагіату тощо).



Так, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності затверджується вченою радою вишу або наукової установи (педрадою закладу фахової передвищої освіти).

Проте соба, яку позбавили ступеня вищої освіти за порушення норм академічної доброчесності, має право оскаржити рішення.

Раніше повідомлялося, що приблизно третина всіх захищених дисертацій в Україні містить плагіат, а понад 6 тисяч наукових робіт не мали б пройти захист.

До слова, нещодавно письменниця та журналістка Олеся Яремчук у своєму матеріалі для "Української правди" розповіла, як в одному з українських університетів з неї вимагали гроші за захист кандидатської дисертації.