Через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня, школярі можуть отримати позапланові канікули, адже саме в закладах освіти часто влаштовують виборчі дільниці та комісії.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів у коментарі журналістам УНІАН.

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За його словами, зараз МОЗ спільно з ЦВК комфортно і безпечно розробляє механізм, як в умовах пандемії COVID-19 провести вибори. Тож, у найближчі дні вони разом оприлюднять покрокову інструкцію.

Якщо ви питаєте про школи, то ми вже розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеликі канікули,

– заявив Степанов.

Він додав, що треба, аби діти не навчалися в школі в той час, коли буде засідання комісій і підрахунок голосів.

До слова, 15 липня ВРУ ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. І вже з 5 вересня розпочнеться виборчий процес.