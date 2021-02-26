Вчителі, які хворіють на коронавірус, згодом можуть мати хронічні захворювання чи втрату витривалості до навантажень у роботі. Загалом вже понад 1,5 тисячі педагогів загинули через COVID-19.

Окрім того, у деяких вчителів перебіг коронавірусної хвороби призводить до того, що вони змушені покинути викладання.

До теми Хто в школах найбільше поширює коронавірус

Тому Національна освітня асоціація закликає негайно ухвалити закони, які б гарантували належний рівень захисту учителям та викладачам.

Згідно з даними МОН, ще з початку навчального року на COVID-19 в Україні захворіли майже 25 тисяч учителів. Але вже давно інформація про кількість хворих педагогів не оновлювалася.

Відповідно до даних, отриманих з усіх регіонів країни, чисельність вчителів, які хворіли на коронавірус, за останні 2,5 місяці збільшилась у 4-5 разів, а кількість смертей, спричинених COVID-19, перетнули позначку 1500 випадків,

– написали освітяни.

І хоча точну картину наразі складно відтворити, статистика втрат педагогів від коронавірусу не ведеться взагалі.

Проте сотні тисяч педагогів щоденно наражаються на великий ризик захворіти. Адже школи працюють в очному режимі. Втім, вчителі та члени їхніх родин реального соціального захисту не мають.

Захворювання на COVID-19, отримане вчителем під час роботи, МОН не вважає професійним захворюванням, тому педагоги не можуть розраховувати на додаткове обов'язкове державне страхування.

Навіть у порядку доступу до вакцинації від COVID-19 учителі – далеко не пріоритетна група, хоча повинні бути одними з перших отримувачів вакцини,

– додає освітня асоціація.

Освітяни вважають, що вчитель має бути прирівняний за своїм статусом до військовослужбовця, який нині захищає Україну від російської агресії. У разі встановлення групи інвалідності чи його смерті внаслідок інфікування COVID-19, вчитель та його родина мають отримувати усі відповідні виплати.



Додамо, що у разі виявлення коронавірусу в школі, педагоги зобов'язанні піти на самоізоляцію на 14 днів. Навчаючи дітей в цей час у дистанційному режимі, вони отримують лише 50% заробітної плати, оскільки офіційно перебувають на лікарняному.

Як мають працювати школи під час карантину до 30 квітня

Під час жовтого рівня забороняється:

відвідувати школи учнями, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників закладу;

проводити в школах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю учнів з більш ніж одного класу та за присутності глядачів;

проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри площі будівлі або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі.

А під час червоного рівня забороняється відвідувати школи учням старших класів. Тобто заклади освіти можуть відвідувати вихованці у садочках, учні спеціальних закладів освіти та учні 1 – 4 класів у школі.