Смертельний челендж з таблетками у тікток: МОН запустило гарячу лінію допомоги дітям – номери

У Міністерстві освіти і науки запустили гарячу лінію психологічної допомоги дітям та чат-бот у телеграмі для батьків та вчителів, щоб запобігти трагічним випадкам з підлітками. Адже за останній місяць кілька дітей долучилися до челенджу, де треба випити 40 таблеток.
У Міносвіти запевняють, що ситуація в інтернеті з такими челенджами – це дуже небезпечно і швидко змінюється, тому потрібно постійно відстежувати нові тенденції, вчасно на них реагувати та підвищувати обізнаність батьків, вчителів та дітей щодо можливих ризиків.
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Зокрема, МОН вже готує інформацію для батьків і вчителів щодо найбільш поширених та небезпечних серед підлітків челенджів у мережах, а також формує поради, як про це говорити з дітьми.
Хочемо повідомити, що діють телефони гарячих ліній, за якими діти можуть отримати психологічну підтримку в разі, якщо вони потрапили в ризиковані для здоров’я ситуації, в тому числі випадки, пов’язані із соціальними мережами,
– йдеться у повідомленні МОН.