У Міністерстві освіти і науки запустили гарячу лінію психологічної допомоги дітям та чат-бот у телеграмі для батьків та вчителів, щоб запобігти трагічним випадкам з підлітками. Адже за останній місяць кілька дітей долучилися до челенджу, де треба випити 40 таблеток.

У Міносвіти запевняють, що ситуація в інтернеті з такими челенджами – це дуже небезпечно і швидко змінюється, тому потрібно постійно відстежувати нові тенденції, вчасно на них реагувати та підвищувати обізнаність батьків, вчителів та дітей щодо можливих ризиків.

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Зокрема, МОН вже готує інформацію для батьків і вчителів щодо найбільш поширених та небезпечних серед підлітків челенджів у мережах, а також формує поради, як про це говорити з дітьми.

Хочемо повідомити, що діють телефони гарячих ліній, за якими діти можуть отримати психологічну підтримку в разі, якщо вони потрапили в ризиковані для здоров’я ситуації, в тому числі випадки, пов’язані із соціальними мережами,

– йдеться у повідомленні МОН.

Куди звертатися за допомогою:

Національна дитяча гаряча лінія: 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних); 116-111 (безкоштовно з мобільних);

Безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47;

Безкоштовна Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству – 116-123.

Чат-бот "КІБЕРПЕС" у телеграмі та вайбері допоможе дізнатись про те, як діяти дітям, батькам і вчителям у разі кібербулінгу та анонімно отримати допомогу.

Також на сайті МОН можна знайти розділ "Безпека дітей в інтернеті" для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів.

Що відомо про смертельні челенджі з таблетками

18 лютого у Києві в лікарню "Охматдит" привезли 15-річного хлопця, який вдома випив порцію таблеток. Наразі невідомо, що це був за препарат та чи пов'язаний цей випадок зі смертельним челенджем "40 таблеток" у тіктоці.

16 лютого у Боярці (Київська область) померла ліцеїстка, яка з подругою вирішила спробувати дротаверин (аналог "Но-Шпи"). Семикласниці випили по 40 таблеток. Подруга загиблої залишилась живою, але потрапила до лікарні.