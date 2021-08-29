Чекліст крутого вчителя: 10 фішок, які варто підготувати перед новим навчальним роком

До навчання вчителі мають підготувати не лише журнал, навчальний план, підручник та роздаткові матеріали. Щоб зробити ваші уроки особливими, треба мати медалі, зробити портфоліо учнів та кумедні наліпки, які розвеселять дітей.

Експерти склали чекліст крутого вчителя – 10 фішок, які зроблять ваші уроки справді особливими та незабутніми для учнів. Їх щоразу чекатимуть з нетерпінням.

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10 фішок, які варто підготувати перед новим навчальним роком

Портфоліо учнів

Вчителі зізнаються, що це хороший стратегічний хід – ви будете доповнювати ці портфоліо протягом навчальних років, а потім зможете використати під час складання характеристики випускника.

Можна навіть дозволити учням долучитися до створення портфоліо, знявши з нього клеймо офіційності та таємості. Це допоможе встановити довірливі стосунки з учнями.

Один із варіантів структури портфоліо:

ПІБ дитини;

Фото учня/учениці (дозвольте їм обрати самостійно);

Автобіографія (можна завести традицію писати її щороку, аби прослідкувати зміну поглядів учнів на власне життя);

Навчання (не обов’язково обмежуватися досягненнями – можна навіть додати розділи типу "Мої труднощі", "Хочу знати/вміти", "Це мене цікавить");

Хобі (від аматорського малювання в блокноті до олімпіад Всеукраїнського рівня);

Досягнення (нехай у цьому розділі будуть не лише сухі факти, а й додані фото дипломів, медалей, тематичних поїздок);

Натхнення (згодом буде цікаво спостерігати за змінами впродовж років);

Плани та мрії (якщо, звичайно, учні захочуть ділитися);

Рекомендації (від педагогів).

Мотиваційні фішки

Такі фішки вчителя можуть стати дрібничкою, яка матиме колосально-позитивний вплив на вашу репутацію в очах учнів. Адже усім так потрібна підтримках, а одна вчасно прочитала фраза іноді змінює життя.



Мотивація для учнів / Фото conqueryourexam

Ідеї мотиваційних фішок:

картки із сильними цитатами: "Іноді помилка — це лише можливість почати спочатку, але вже більш розумно", "Діяти — найкращі ліки проти страху";

папірці з передбаченнями (нехай діти дістають їх навмання з кошика перед початком навчального дня/тижня);

персональні таємні записки для учнів (помітили, що хтось засмучений – підкиньте папірець із кількома приємними реченнями);

також можна взяти за традицію починати кожен ваш урок із мотиваційної цитати.

Медалі

Медалі не обов'язково вручати лише в кінці змагань чи під час офіційних урочистостей. Навіть маленькі щоденні перемоги – 12 балів за контрольну чи артистично продекламований вірш – варті похвали й символічних презентів.

Окрім того, такі медалі можна виготовити самостійно. І можна вигадати круту номінацію на кшталт "Мегамозок", "Містер оратор", "Ліна Костенко. 2.0" тощо.

Сигнальні картки

Не завжди діти можуть зізнатися, що зрозуміли нової теми. Тому тут на допомогу прийдуть створені вами картки.

Тож, сміливо вмикайте фантазію та робіть їх особливими. Головне — продумати різні значеннєві варіації. Наприклад:

"не розумію" – картка червоного кольору, розгублений смайлик або смішний образ із піднятими плечима.

"повторіть ще раз" – помаранчевий колір, стрілочка, кумедна картинка з написом "На біс!"

"розумію" – зелений колір, задоволений смайл, фразочка "Намотав на вус!"

Так, учні будуть обирати відповідну картку, щоб показати свої відчуття щодо теми.

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Таймер

Цей маленький девайс може стати у нагоді на уроці. Тільки уявіть, яка цікавість розпиратиме учнів, коли ви на початку уроку поставите на стіл таймер. Він допоможе учням удосконалювати навички тайм менеджменту.

До того ж, це може створити справжню атмосферу змагань: хто перший і за який час упорається із завданням? Зрештою, це весело: учні зможуть відслідкувати свій час роботи біля дошки, а ви – організувати точну хвилину перепочинку;

Стікери та наліпки

Діти люблять прикрашати свої зошити, блокноти чи чохли для телефонів різноманітними наліпками. Тому вчитель може роздавати наклейки за активність, старанність чи досягнення учнів (навіть на кшталт гарно виконаної домашньої роботи).



Стікери у зошиті учня / Фото amazon

А для школи можна обрати загальні тематичні наліпки: смішна картинка з написом "Так, дістаємо подвійні листочки!" здатна підняти настрій учням. Або вужчі предметні – із Шевченком, Ньютоном, Зевсом, неандертальцем тощо.

Борд

Борд – це дошка оголошень, яка точно сподобається дітям. Це може бути борд із коркового дерева, картону, магнітний чи просто ватман, на якому можна писати. Борд можете створити разом із учнями, або придбати готові макети.

Декілька тематичних ідей для бордів:

Дошка Google (можна організувати такий собі "Окей, Гугл" просто в класній кімнаті, де учні будуть писати свої запитання, а вчитель відповідатиме на них).

Дошка рекомендацій (на такому борді діти можуть ділитися з однокласниками та вчителями назвами улюблених книг, фільмів чи навіть місць для відпочинку).

Дошка привітань (щоб кожен учень у День народження побачив на борді своє фото та кілька приємних слів від однокласників).

Дошка успіху ( на ній учні можуть ділитися своїми досягненнями поза школою – перемогою на фестивалі, успішним закінченням курсу тощо).

Дошка Instagram (на ній діти можуть домовитися й по черзі «постити» свої світлини з підписами та хештегами).

Камера миттєвого друку

Це дуже крута ідея, адже день у школі не обмежується самими лиш уроками – дітям важливі дрібнички, розваги тощо.

Тому радимо вчителям "ловити" пам’ятний/кумедний момент із життя учнів та вже за хвилинку отримати маленьку фотокартку. До речі, навчальний процес фіксувати також можна: учні біля дошки, які виграли конкурс, чи схилені над самостійною роботою.

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Їх можна потім клеїти на борд, створити атмосферний «куточок спогадів» у класній кімнаті чи збирати у спільний альбом.

Аптечка першої допомоги

Звичайно, у школі повинна бути справжня медична аптечка з необхідними препаратами. Але також можна підготувати рятівний кейс для гарного настрою, який діти точно захочуть відкривати частіше. Мета — порятунок настрою школярів.

Можна взяти баночку/коробочку, наповнити її вітамінками (бажано кольоровими) або ж маленькими цукерками та прописати інструкцію для прийому:

втрата концентрації,

поганий настрій,

стомленість,

сонливість тощо.

Але майте на увазі: діти можуть захопитися та вдатися до вигадок, щоб поласувати солоденьким. Тому не забудьте спершу встановити правила на призначення "ліків".