Чехія пропонує урядові стипендії на навчання у вишах для українських студентів

Чехія в рамках закордонної допомоги пропонує українцям урядові стипендії для навчання в магістратурі або докторантурі у своїх вишах. Зокрема, на 2022 – 2023 навчальний рік виділили 25 стипендій для наших студентів.

Загалом на наступний навчальний рік чеський уряд пропонує 130 стипендій для деяких країн (Боснії і Герцеговини, Камбоджі, Ефіопії, Грузії, Молдови, України та Замбії).

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Зокрема, для українців виділили 25 стипендій, серед них 15 місць – для навчання чеською мовою та 10 – англійською мовою.

Стипендії для навчання у вишах для українців дають на такі спеціальності:

технічні спеціальності (енергетика, машинобудування, виробництво та обробка, транспорт),

математика та статистика,

інформатика,

економіка та фінанси,

хімія,

сільське господарство,

екологія.

Як отримати стипендію на навчання у Чехії

Зареєструватись для участі на отримання стипендію на 2022 – 2023 академічний рік можна електронно за цим посилання з 20 липня 2021 року.

Заявки на участь приймаються до 30 вересня 2021 року. Заявки, подані іншим шляхом, не приймаються.

Разом із заявою кандидати мають підготувати такі документи:

паспорт та диплом бакалавра у відповідній галузі (або ж документ про те, що ви досі здобуваєте вищу освіту),

список країн, в яких ви були протягом останніх 5 років (рік, тривалість, місце та мета),

мотиваційний лист (максимум 1000 символів).

Також потрібно буде заповнити необхідні тести:

для навчання чеською мовою – Тест загальноакадемічних передумов (тест знань),

для навчання англійською мовою – Тест англійської мови + Тест загальних академічних передумов (тест знань).

Тест можна скласти в будь-якому час після надсилання заявки.

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Більше інформації про стипендійну програму можна знайти на веб-сторінках Міністерства освіти, молоді і фізичного виховання Чеської Республіки – за цим посиланням.

До слова, у Польщі здобувають вищу освіту близько 35 тисяч студентів з України. За останні 8 років їхня кількість зросла більше, ніж утричі. Водночас станом на 1 січня 2021 року в вишах України здобували освіту лише 622 поляки.