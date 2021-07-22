Чехія пропонує урядові стипендії на навчання у вишах для українських студентів
Джерело:Посольство Чехії у Києві
Чехія в рамках закордонної допомоги пропонує українцям урядові стипендії для навчання в магістратурі або докторантурі у своїх вишах. Зокрема, на 2022 – 2023 навчальний рік виділили 25 стипендій для наших студентів.
Загалом на наступний навчальний рік чеський уряд пропонує 130 стипендій для деяких країн (Боснії і Герцеговини, Камбоджі, Ефіопії, Грузії, Молдови, України та Замбії).
До теми МОН оприлюднили рейтинги вступників: які спеціальності та виші найпопулярніші у 2021 році
Зокрема, для українців виділили 25 стипендій, серед них 15 місць – для навчання чеською мовою та 10 – англійською мовою.
Стипендії для навчання у вишах для українців дають на такі спеціальності:
- технічні спеціальності (енергетика, машинобудування, виробництво та обробка, транспорт),
- математика та статистика,
- інформатика,
- економіка та фінанси,
- хімія,
- сільське господарство,
- екологія.
Як отримати стипендію на навчання у Чехії
Зареєструватись для участі на отримання стипендію на 2022 – 2023 академічний рік можна електронно за цим посилання з 20 липня 2021 року.
Заявки на участь приймаються до 30 вересня 2021 року. Заявки, подані іншим шляхом, не приймаються.
Разом із заявою кандидати мають підготувати такі документи:
- паспорт та диплом бакалавра у відповідній галузі (або ж документ про те, що ви досі здобуваєте вищу освіту),
- список країн, в яких ви були протягом останніх 5 років (рік, тривалість, місце та мета),
- мотиваційний лист (максимум 1000 символів).
Також потрібно буде заповнити необхідні тести:
- для навчання чеською мовою – Тест загальноакадемічних передумов (тест знань),
- для навчання англійською мовою – Тест англійської мови + Тест загальних академічних передумов (тест знань).
Тест можна скласти в будь-якому час після надсилання заявки.
Цікаво 10 чеських слів з неочікуваним перекладом
Більше інформації про стипендійну програму можна знайти на веб-сторінках Міністерства освіти, молоді і фізичного виховання Чеської Республіки – за цим посиланням.
До слова, у Польщі здобувають вищу освіту близько 35 тисяч студентів з України. За останні 8 років їхня кількість зросла більше, ніж утричі. Водночас станом на 1 січня 2021 року в вишах України здобували освіту лише 622 поляки.