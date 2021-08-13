Частину нових підручників, які доставляли до шкіл для 4 класів, пошкодила злива

З 2 по 5 серпня МОН доставляло по регіонах нові підручники для учнів 4 класу. Проте частину з них пошкодила злива, адже в ці дні в Україні тривала негода.

В ІМЗО наголосили, що пошкодилася незначна частина підручників. Там додали, що всі підручники замінять.

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Що робити школам? Регіони, які отримали пошкоджені зливою книги, зможуть замінити їх на нові.

Для заміни частини підручників представники обласних держадміністрацій мають повідомити про кількість пошкоджених підручників, звернувшись на гарячу лінію Інституту модернізації змісту освіти за телефоном (044) 248-25-21.

Скільки підручників вже доставили до регіонів

Для 4-х класів Нової української школи до органів управління освітою обласних ОДА станом на 6 серпня доставили понад 4 мільйони 422 тисячі підручників (90% загального плану доставки).

Так, повністю забезпечені підручниками для 4-х класів НУШ заклади освіти Волинської та Рівненської області, майже 100% – у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У МОН додали, що триває доставлення підручників для 8-х класів. Наразі доставлено до книжкових баз областей 583 тисячі підручників (11,68% загального плану доставки).

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без змішаних чи дистанційних уроків.

Натомість уряд видав постанову, що при посиленому карантині будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів, навіть в червоній зоні.