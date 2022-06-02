Час приймати рішення, – Верещук звернулась до батьків і педагогів на окупованих територіях

Попри війну, менш ніж за 3 місяці в Україні розпочнеться новий навчальний рік. На роздоріжжі у цій ситуації опиняться українські учні, студенти та їхні батьки, а також педагоги, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях.

До них звернулась міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Посадовиця закликала українських батьків та педагогів прийняти правильне рішення й попри складнощі намагатись переїхати на підконтрольні Україні території.

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Звернення Верещук до батьків та педагогів

Ірина Верещук зауважила, що менш ніж за три місяці багатьом батькам та педагогам доведеться приймати рішення. Міністерка підкреслила, що на тимчасово окупованих територіях, до їхнього возз'єднання з Україною, не буде нормального життя.

За словами посадовиці, окрім низки юридичних проблем, існує ще одна – Україна воюватиме за свої землі й тимчасово окуповані території можуть стати зоною бойових дій. "Тут ми маємо бути чесними один з одним", – додала Верещук.

Зараз опускається залізна завіса між цивілізацією і дикістю. Багато мешканців на тимчасово окупованих територіях зараз вирішують для себе: з якого боку паркана вони хочуть опинитись,

– заявила міністерка.

Посадовиця наголосила, що те, куди у вересні підуть навчатись діти, може буквально визначити долі – як батьків, так і їхніх дітей.

Заклики посадовиці до працівників освіти та батьків

Верещук зазначила, що неправильне рішення педагогів, особливо молодих, нині може назавжди зруйнувати їхнє професійне життя. З огляду на це, міністерка звернулась до працівників освіти навчальних закладів усіх рівнів на тимчасово окупованих територіях:

Не працюйте на окупантів. Просто переїдьте на підконтрольну Уряду України територію. Робота тут вам знайдеться. Якщо будете працювати на окупантів, юридичної відповідальності, можливо, ви уникнете. Але вашу кар'єру педагога на цьому буде завершено,

– пояснила Верещук.

До слова, посадовиця також закликала батьків не віддавати своїх дітей на навчання в окупантські заклади освіти й переїжджати на підконтрольні Україні території.

"Знаю, що важко. Розумію, без свого житла, без роботи, без друзів – дуже важко. Але майбутнє тут, з нами, а не там, з ними. Трішки терпіння, і все налагодиться. Переживемо і це. Діти потім будуть вдячні", – підсумувала Ірина Верещук.

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