Пам'ятаєте часи, коли люди друкували фотографії та збирали їх у фотоальбоми, які показували при першій кращій нагоді? Зараз ми звикли зберігати фото у хмарних сховищах, на телефонах та комп'ютерах. Однак існує ґаджет, який допоможе відновити магію миті, зафіксувати важливі моменти та поділитися ними.

Коли береш Canon Zoemini в руку, створюється відчуття, що тримаєш мобільний телефон або смартфон. Цей тонкий та легкий принтер кишенькового розміру ідеально підходить для мобільних пристроїв і займає місця не більше, ніж телефон чи павербанк, що дозволяє носити його з собою всюди.

На що здатен принтер таких розмірів? Він вміє справно друкувати фото зроблені на ваш смартфон просто тут і зараз. Обираєте фотографію, додайте цікавий фільтр або елемент доповненої реальності чи стікер, натискаєте кнопку і все, фото готове. Ви можете залишити його собі, прикріпити на холодильник чи дошку, а можете поділитися світлиною з другом.

Підготовка до роботи

Щоб навчити цього малюка друкувати фото, спершу його потрібно подружити з вашим смартфоном за допомогою Bluetooth 4.0. Для друку фото достатньо завантажити потрібну програму Canon Mini Print на ваш смартфон з офіційного магазину вашої платформи.

Після встановлення додатку потрібно увімкнути принтер та опцію Bluetooth на смартфоні, після чого програма Canon Mini Print допоможе виявити й додати Zoemini. А тепер можна вибирати фото та друкувати їх або з самого смартфона, або з соцмереж, наприклад Facebook чи Instagram.

Додаток дозволяє не просто друкувати фотографії, а й додавати спецефекти, написи, налаштувати яскравість, контрастність або кадрувати. Якщо відбиток зображення потрібно зробити великим, у цьому випадку його можна розділити на 4 або 9 частин, а після друку кожної частини, просто наклеїти їх у потрібному порядку.

Canon Mini Print дозволяє накладати ефекти не тільки на збережені фото, але й у процесі фотографування, тобто в реальному часі.

Друк фото

Швидкість друку 1 фотографії становить приблизно 50 секунд. На виході ви отримуєте стійкі до забруднень, пошкоджень і води фотографії розміром 5х7,5 см. До речі, щоб завантажити папір необхідно посунути й зняти кришку принтера, після чого можна додати папір у спеціальний лоток логотипом вниз разом зі смартщитом – це робиться просто й швидко.

Під час друку принтер не використовує ніяких чорнил або картриджів, а всього лиш спеціальний папір Zink. Цей папір покритий багатошаровими кристалами, які при нагріванні створюють кольорову гаму для формування друкованого зображення. Саме завдяки цьому відбитки виходять стійкими до зовнішніх впливів і дуже міцними.

До того ж це не просто фотопапір – його можна приклеїти практично на будь-яку поверхню, для цього треба зняти захисний шар зі зворотного боку відбитка, як зі звичайної наклейки. Ви можете створити унікальні наліпки з фотографіями та прикрасити ними стіни чи комп'ютер, щоб ваші спогади завжди були поруч.

Технічні характеристики Canon Zoemini

Як ми вже зазначали, розміри у принтера дуже компактні 118,31x82,36x18,7 мм, а важить він всього 160 г. На одній з бічних сторін принтера можна побачити кнопку ввімкнення та відповідний індикатор.

Принтер заряджається за допомогою кабелю для зарядки Micro USB (USB A - Micro), який входить в комплект поставки. Процес зарядки становить приблизно 90 хвилин. При першому використанні принтер необхідно зарядити.

Заряду вистачає приблизно на 2 пачки паперу формату 2х3 дюйми або 5х7,5 см по 10 аркушів у кожній пачці. До речі, 1 упаковка фотопаперу ZINK входить до комплекту. Принтер слід використовувати при кімнатній температурі, а взагалі діапазон робочих температур для пристрою становить від 16 до 32 С.

Хоча з моменту появи поляроїду і пройшла вже ціла епоха, подібна ідея, безумовно, володіє вау-фактором, особливо в такому компактному варіанті. Принтер Canon Zoemini стане чудовим подарунком для друзів або ж собі. Це саме той ідеальний подарунок, який здивує і залишить тільки позитивні емоції.