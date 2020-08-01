Компанія Canon випустила комплект, який дає змогу створювати онлайн-контент студійної якості. EOS Web Kit складається з камери Canon EOS M50, що підтримує змінні об'єктиви, мікрофона Canon DM-E100, AC-адаптера, кабелю Micro USB, штатива, карти пам'яті, утиліти для вебкамери Canon EOS.

Новачків порадує відео- і PDF інструкція, та можливість отримати онлайн-консультацію фахівців Canon щодо налаштувань.

Реалії сьогодення сильно змінили звичні умови роботи. Чималій кількості працівників довелося адаптуватися до умов дистанційної роботи. І, здавалося б, в епоху ґаджетів працювати з дому не проблема, адже вебкамера – невід'ємний атрибут будь-якого ноутбука. Крім того, в кожного є смартфон, який також можна використати для відеоконференції.

Однак, коли мова заходить про якість картинки та автономність обладнання, то навіть справді хороший смартфон не здатен повноцінно впоратися з роботою, до того ж, у найбільш потрібний момент пристрій може банально розрядитися. В цій ситуації компанія Canon запропонувала чудове рішення – комплект для стрімів та вебконференцій EOS Web Kit, за допомогою якого ви можете створити вдома міні-студію для створення високоякісного контенту. В цьому вам також допоможуть дбайливо підготовлені інструкції від Canon та фахівці компанії, які готові надати допомогу в онлайн форматі з будь-яких питань.

З чого складається EOS Web Kit

Камера EOS M50

Основою комплекту є сучасна бездзеркальна фотокамера EOS M50 із великими сенсором розміром 22,3x14,9 мм та роздільною здатністю 24 мегапікселі. Максимальна чутливість матриці становить неймовірні 51200ISO, що важливо з огляду на недостатнє освітлення в домашніх умовах. Погодьтеся, облаштовувати лайтбокси для професійного освітлення буває незручно і навіть недоречно, якщо мовиться про відеоконференцію. Такі характеристики камери забезпечать відмінну роботу з фотоапаратом навіть при світлі від монітору комп’ютера, а потужний процесор DiGiC 8 і великий датчик зображення формату APS-C дають змогу записувати якісне відео навіть в умовах слабкого освітлення.

Варто обмовитися кількома словами про дизайн і саму камеру. Корпус бездзеркалки – компактний, зібраний із якісних матеріалів, із чудовою ергономікою. Крім того, це повноцінна сучасна камера, яку ви зможете використовувати не лише у ролі вебкамери, але й як основний інструмент для зйомки під час подорожей та відпочинку.