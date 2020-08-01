Canon представила комплект EOS Web Kit для онлайн-трансляцій та стрімів
Компанія Canon випустила комплект, який дає змогу створювати онлайн-контент студійної якості. EOS Web Kit складається з камери Canon EOS M50, що підтримує змінні об'єктиви, мікрофона Canon DM-E100, AC-адаптера, кабелю Micro USB, штатива, карти пам'яті, утиліти для вебкамери Canon EOS.
Новачків порадує відео- і PDF інструкція, та можливість отримати онлайн-консультацію фахівців Canon щодо налаштувань.
Реалії сьогодення сильно змінили звичні умови роботи. Чималій кількості працівників довелося адаптуватися до умов дистанційної роботи. І, здавалося б, в епоху ґаджетів працювати з дому не проблема, адже вебкамера – невід'ємний атрибут будь-якого ноутбука. Крім того, в кожного є смартфон, який також можна використати для відеоконференції.
Однак, коли мова заходить про якість картинки та автономність обладнання, то навіть справді хороший смартфон не здатен повноцінно впоратися з роботою, до того ж, у найбільш потрібний момент пристрій може банально розрядитися. В цій ситуації компанія Canon запропонувала чудове рішення – комплект для стрімів та вебконференцій EOS Web Kit, за допомогою якого ви можете створити вдома міні-студію для створення високоякісного контенту. В цьому вам також допоможуть дбайливо підготовлені інструкції від Canon та фахівці компанії, які готові надати допомогу в онлайн форматі з будь-яких питань.
З чого складається EOS Web Kit
- Камера EOS M50
Основою комплекту є сучасна бездзеркальна фотокамера EOS M50 із великими сенсором розміром 22,3x14,9 мм та роздільною здатністю 24 мегапікселі. Максимальна чутливість матриці становить неймовірні 51200ISO, що важливо з огляду на недостатнє освітлення в домашніх умовах. Погодьтеся, облаштовувати лайтбокси для професійного освітлення буває незручно і навіть недоречно, якщо мовиться про відеоконференцію. Такі характеристики камери забезпечать відмінну роботу з фотоапаратом навіть при світлі від монітору комп’ютера, а потужний процесор DiGiC 8 і великий датчик зображення формату APS-C дають змогу записувати якісне відео навіть в умовах слабкого освітлення.
Варто обмовитися кількома словами про дизайн і саму камеру. Корпус бездзеркалки – компактний, зібраний із якісних матеріалів, із чудовою ергономікою. Крім того, це повноцінна сучасна камера, яку ви зможете використовувати не лише у ролі вебкамери, але й як основний інструмент для зйомки під час подорожей та відпочинку.
Бездзеркальна фотокамера EOS M50
Камера має оборотний сенсорний екран, який повертається на 180 градусів у бік, та прокручується на 270 градусів навколо власної осі. Це дарує нові можливості для високоякісної селфі-зйомки з будь-якого ракурсу.
Якщо ж ви надумали створювати високоякісний відео-контент – камера чудово підходить і для цього, адже вміє знімати в 4К-відео та FullHD з частотою до 60 кадрів в секунду, що гарантує справді високу якість. Важливим плюсом при зйомці відео або проведенні трансляції буде швидка система автофокусування Dual Pixel CMOS AF, яка дозволяє розпізнавати обличчя і швидко перемикатися між об'єктами зйомки.
Крім того, фотоапарат має змінну оптику, тому, окрім штатного об’єктиву, що йде в комплекті, ви завжди зможете обрати для себе необхідну лінзу із широкого спектру оптики, яку пропонує Canon. Не менш важливою є підтримка Wi-Fi та Bluetooth для дистанційного керування та обміну даними, і EOS M50 прекрасно з цим порається.
- Зовнішній мікрофон Canon DM-E100
Відео – далеко не основний елемент, на який варто звернути увагу, коли справа стосується чи то відеодзвінків, чи то створення контенту. Для забезпечення максимальної якості звуку, в комплект входить зовнішній мікрофон Canon DM-E100 разом з вітрозахисною насадкою. Це дозволить використовувати комплект навіть на вулиці, або ж ви зможете проводити вебконференції з балкону власної квартири.
Зовнішній мікрофон Canon DM-E100
Кут сприйняття мікрофона становить 120 градусів, а чутливість сягає 40 дБ, що дозволяє записувати кристально чистий звук. Цей легкий мікрофон має роз'єм 3,5 мм, і ви легко зможете підключити його як до камери, так і до комп'ютера.
- Мережевий адаптер і штатив
Для того, щоб питання заряду акумулятора вас не турбували, виробник турботливо додав до комплекту мережевий адаптер на 220 Вольт.
Зручно обрати необхідний ракурс камери допоможе штатив, яким комплектується набір. Його голова на кулястій основі та адаптивні, телескопічні ніжки дозволять вдало розмістити комплект на будь-якій поверхні, не докладаючи надмірних зусиль.
До комплекту входить мережевий кабель та штатив
Алюмінієвий телескопічний штатив, максимальна висота якого до 192 см, дозволить розмістити камеру для зйомки практично з будь-якого ракурсу.
- Інші аксесуари
Для зйомки відео- та фотоконтенту в нагоді стане об’ємна та швидкісна карта пам’яті SDXC на 64GB UHS-I.
Підтримка
Для того, аби збірка та налаштування комплекту не забирали у вас багато часу, компанія Canon підготувала спеціальне відео та покрокову PDF-інструкцію. Крім того, користувачі завжди можуть отримати спеціалізовану консультацію за окремим посиланням. Якщо в процесі складання або налаштування у вас виникнуть проблеми чи будь-які запитання – фахівці Canon проконсультують вас і допоможуть все правильно налаштувати.
Щодо підключення камери до комп'ютера, то виробник подбав про те, щоб все було якомога простіше. Окрім вищезгаданої інструкції, ви можете скористатися безкоштовним додатком EOS Webcam Utility. Встановлюємо додаток, підключаємо камеру USB-кабелем, який, до речі, також в комплекті, і все готово – можна стрімити, організовувати вебконференції чи знімати відео прямо на комп'ютер.
Застосування
Canon EOS Web Kit – справді потужний та універсальний інструмент для щоденного застосування, який допоможе в роботі в ролі суперякісної вебкамери. Крім того, комплект можна використовувати для створення якісного відео- та фотоконтенту в домашній студії, а камеру завжди можна зняти зі штатива та взяти з собою в подорож. І навіть за межами квартири спільно з окремим мікрофоном та високошвидкісною картою пам'яті ви зможете створювати чудові блоги або записувати інтерв'ю.
До речі, комплект користується чималою популярністю, тож радимо не гаяти часу і встигнути придбати Canon EOS Web Kit, адже ціна дуже приваблива – всього 25 499 гривень.