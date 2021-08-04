Бюджетні місця йдуть за найкращими вступниками: як у вишах розподілятимуть держзамовлення

Міністерство освіти і науки відмовилося від ручного розподілу державного замовлення у вишах на користь принципу «бюджетні місця йдуть за кращими вступниками». Тож, все буде розподіляти автоматично, залежно від балів абітурієнтів.

Суть "широкого конкурсу" в тому, що бюджетні місця надаються не закладу, а безпосередньо абітурієнтам. Тобто вступники на бакалаврат отримають рекомендації до омріяних вишів завдяки автоматичному розподілу бюджету.

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Так, більше державних місць отримують ті університети, до яких подавали заяви вступники з вищими конкурсними балами.

Однією з найбільших переваг "широкого конкурсу" є те, що він відбувається в один тур одночасно для всіх вступників, без втручання людини в цей процес за оприлюдненим алгоритмом.

Обсяг прийому за державним замовленням визначається загалом для вишів, крім вищих військових закладів освіти, щороку за спеціальностями по всій Україні (суперобсяг).

І ті вступники, які в результаті автоматичного розподілу потраплять у цей суперобсяг, принесуть бюджетні місця до тих вишів, які вказані в їхніх заявах.

Водночас, виші на офіційний сайтах будуть оприлюднювати максимальний обсяг бюджетних місць.

Це не гарантовані місця в університетах, а максимально можлива кількість вступників, яку готовий прийняти виш за умови, що вступники, які за результатами "широкого конкурсу" стали найкращими в країні, обрали цей заклад,

– кажуть у МОН.

Система "широкого конкурсу" дозволяє вступникові з будь-якої точки, де є доступ до інтернету, подати документи до будь-якого вишу і бути впевненим, що в разі, якщо він виявиться кращим, то зможе вступити до омріяного закладу.

До слова, у 2021 році вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Вступники на бакалаврат найбільше обирають такі спеціальності: філологія, право, комп’ютерні науки та менеджмент.

10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів: