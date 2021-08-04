Суть "широкого конкурсу" в тому, що бюджетні місця надаються не закладу, а безпосередньо абітурієнтам. Тобто вступники на бакалаврат отримають рекомендації до омріяних вишів завдяки автоматичному розподілу бюджету.
До теми У приватних вишах на бюджеті вступить 43 абітурієнта: перелік університетів та спеціальностей
Так, більше державних місць отримують ті університети, до яких подавали заяви вступники з вищими конкурсними балами.
Однією з найбільших переваг "широкого конкурсу" є те, що він відбувається в один тур одночасно для всіх вступників, без втручання людини в цей процес за оприлюдненим алгоритмом.
Обсяг прийому за державним замовленням визначається загалом для вишів, крім вищих військових закладів освіти, щороку за спеціальностями по всій Україні (суперобсяг).
І ті вступники, які в результаті автоматичного розподілу потраплять у цей суперобсяг, принесуть бюджетні місця до тих вишів, які вказані в їхніх заявах.
Водночас, виші на офіційний сайтах будуть оприлюднювати максимальний обсяг бюджетних місць.
Це не гарантовані місця в університетах, а максимально можлива кількість вступників, яку готовий прийняти виш за умови, що вступники, які за результатами "широкого конкурсу" стали найкращими в країні, обрали цей заклад,
– кажуть у МОН.
Система "широкого конкурсу" дозволяє вступникові з будь-якої точки, де є доступ до інтернету, подати документи до будь-якого вишу і бути впевненим, що в разі, якщо він виявиться кращим, то зможе вступити до омріяного закладу.
До слова, у 2021 році вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Вступники на бакалаврат найбільше обирають такі спеціальності: філологія, право, комп’ютерні науки та менеджмент.
10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв.
- Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв.
- НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв.
- Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв.
- Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв.
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв.
- Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв.
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв.
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв.
- Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.