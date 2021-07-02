Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році та на які спеціальності їх збільшили

30 червня уряд затвердив обсяги державного замовлення на навчання студентів в українських вишах. Так, цього року встановлено понад 87 тисяч бюджетних місць за освітнім ступенем "Бакалавр"

Постанову про обсяги держзамовлень розробило Мінекономіки за участю МОН та інших замовників щодо бюджетних місць на підготовку відповідних фахівців з потреби та кадрів на ринку праці.

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Міністр економіки Олексій Любченко запевнив, що вони проаналізували потреби ринку праці. Тому Мінекономіки пропонує надавати перевагу у кількості бюджетних місць інженерно-технічним та природничим спеціальностям.

На сьогодні такі фахівці не тільки затребувані на ринку праці, а й є високооплачуваними. Українці мають право безоплатно здобувати актуальну та конкурентну освіту, що відповідає сучасним вимогам,

– заявив він.

Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців.

Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році

37 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;

87 739 бакалаврів;

59 986 магістрів.

За словами Любченка, для забезпечення бюджетних місць на 2021 рік уряд спрямував 42,5 мільярда гривень. Зокрема:

на підготовку молодших та фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та науково-педагогічних кадрів – 39,8 мільярда гривень;

на підготовку робітничих кадрів – 567,4 мільйона гривень;

на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) – 2,2 мільярда гривень.

На які спеціальності збільшили кількість бюджетних місць

Кількість бюджетних місць на підготовку бакалаврів у державних вишах збільшили на такі шалузі спеціальності:

"Кібербезпека",

"Мікро- та наносистемна техніка",

"Біотехнології та біоінженерія",

"Біомедична інженерія",

"Авіоніка",

"Агрономія",

"Водні біоресурси та аквакультура".

Також у 2021 році державним замовленням передбачено підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, з яких 4319 аспірантів та 428 докторантів.

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До слова, минулого року надали понад 84 тисячі бюджетних місць на навчання за освітнім ступенем "Бакалавр", а для магістрів – виділили 45 тисяч місць.

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