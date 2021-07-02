Постанову про обсяги держзамовлень розробило Мінекономіки за участю МОН та інших замовників щодо бюджетних місць на підготовку відповідних фахівців з потреби та кадрів на ринку праці.

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Міністр економіки Олексій Любченко запевнив, що вони проаналізували потреби ринку праці. Тому Мінекономіки пропонує надавати перевагу у кількості бюджетних місць інженерно-технічним та природничим спеціальностям.

На сьогодні такі фахівці не тільки затребувані на ринку праці, а й є високооплачуваними. Українці мають право безоплатно здобувати актуальну та конкурентну освіту, що відповідає сучасним вимогам,

– заявив він.

Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців.

Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році

37 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;

87 739 бакалаврів;

59 986 магістрів.

За словами Любченка, для забезпечення бюджетних місць на 2021 рік уряд спрямував 42,5 мільярда гривень. Зокрема:

на підготовку молодших та фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та науково-педагогічних кадрів – 39,8 мільярда гривень;

на підготовку робітничих кадрів – 567,4 мільйона гривень;

на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) – 2,2 мільярда гривень.

На які спеціальності збільшили кількість бюджетних місць

Кількість бюджетних місць на підготовку бакалаврів у державних вишах збільшили на такі шалузі спеціальності:

"Кібербезпека",

"Мікро- та наносистемна техніка",

"Біотехнології та біоінженерія",

"Біомедична інженерія",

"Авіоніка",

"Агрономія",

"Водні біоресурси та аквакультура".

Також у 2021 році державним замовленням передбачено підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, з яких 4319 аспірантів та 428 докторантів.

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До слова, минулого року надали понад 84 тисячі бюджетних місць на навчання за освітнім ступенем "Бакалавр", а для магістрів – виділили 45 тисяч місць.

Терміни вступної кампанії у 2021 році