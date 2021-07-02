Постанову про обсяги держзамовлень розробило Мінекономіки за участю МОН та інших замовників щодо бюджетних місць на підготовку відповідних фахівців з потреби та кадрів на ринку праці.
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Міністр економіки Олексій Любченко запевнив, що вони проаналізували потреби ринку праці. Тому Мінекономіки пропонує надавати перевагу у кількості бюджетних місць інженерно-технічним та природничим спеціальностям.
На сьогодні такі фахівці не тільки затребувані на ринку праці, а й є високооплачуваними. Українці мають право безоплатно здобувати актуальну та конкурентну освіту, що відповідає сучасним вимогам,
– заявив він.
Загальний обсяг державного замовлення у 2021 році становить 188 938 фахівців.
Скільки бюджетних місць буде у вишах у 2021 році
- 37 466 фахових молодших та молодших бакалаврів;
- 87 739 бакалаврів;
- 59 986 магістрів.
За словами Любченка, для забезпечення бюджетних місць на 2021 рік уряд спрямував 42,5 мільярда гривень. Зокрема:
- на підготовку молодших та фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та науково-педагогічних кадрів – 39,8 мільярда гривень;
- на підготовку робітничих кадрів – 567,4 мільйона гривень;
- на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) – 2,2 мільярда гривень.
На які спеціальності збільшили кількість бюджетних місць
Кількість бюджетних місць на підготовку бакалаврів у державних вишах збільшили на такі шалузі спеціальності:
- "Кібербезпека",
- "Мікро- та наносистемна техніка",
- "Біотехнології та біоінженерія",
- "Біомедична інженерія",
- "Авіоніка",
- "Агрономія",
- "Водні біоресурси та аквакультура".
Також у 2021 році державним замовленням передбачено підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, з яких 4319 аспірантів та 428 докторантів.
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До слова, минулого року надали понад 84 тисячі бюджетних місць на навчання за освітнім ступенем "Бакалавр", а для магістрів – виділили 45 тисяч місць.
Терміни вступної кампанії у 2021 році
- з 1 липня – реєстрація електронних кабінетів;
- з 1 по 13 липня – складання вступних іспитів та творчих конкурсів на бюджет та контракт, а 14 – 23 липня – тільки контракт.
- з 14 липня – прийом заяв та документів на вступ;
- до 16 липня – прийом для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;
- до 23 липня – прийом за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня;
- 17 – 19 липня – співбесіди;
- до 28 липня – оприлюднення рейтингових списків;
- до 2 червня (18:00) – подання оригіналів документів;
- 9 червня – зарахування на бюджет.