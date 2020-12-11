У проєкті Державного бюджету на 2021 рік передбачено окрему бюджетну програму на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема на інклюзію буде виділено 505 мільйонів гривень.

З них 30% (близько 150 мільйонів) можна буде використовувати на закупівлю допоміжних засобів навчання. Про це розповів в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, повідомляє пресслужба МОН.

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Він також наголосив, що у зв’язку з новими реаліями, спричиненими пандемією COVID-19, у дітей з ООП виникли ще більші потреби у використанні планшетів, сенсорних дошок, корекційно-розвиткових наборів вдома.

Тому на численні запити батьків та керівників шкіл були встановлені відповідні норми.

За словами Шкарлета, згідно з постановою уряду, заклади освіти зможуть закуповувати допоміжні засоби для спільного користування, за наявності кількох учнів з однаковими категоріями особливих освітніх потреб та за згоди їхніх батьків.

Така практика дасть можливість ефективно використовувати кошти й збільшити обсяг спеціальних засобів для дітей. Окрім того, діти з ООП зможуть брати індивідуальні допоміжні засоби для користування ними вдома під час дистанційної форми навчання або канікул,

– сказав в.о. міністра освіти.

Зазначимо, що до допоміжних засобів для навчання відносяться пристрої, обладнання, засоби та технології, які використовуються з технічною, дидактичною, методичною, функціональною, навчально-розвивальною, ігровою, комунікативною метою для покращення навчальної діяльності дітей з ООП.

До слова, раніше уряд ухвалив зміни до постанови про навчання в школах для дітей з особливими освітніми потребами, які дозволяють подовжити тривалість навчання таких дітей відповідно до індивідуальних потреб. Так, діти з ООП зможуть подовжити навчання у школі у разі потреби загалом на два роки.