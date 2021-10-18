Про інцидент розповіла його мама Аніта Колесник у соціальній мережі. Це сталося у Магдалинівському ліцеї ім. Азамата Айталіева ще 14 жовтня – на День захисника і захисниць України.

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За словами жінки, її синові хтось розбив голову. Коли вона приїхала в школу, то хлопчик з невідомих причин знаходився в паралельному класі.

Він був весь у крові і не міг ходити. Щоб відвезти дитину в лікарню, його довелося виносити з будинку на руках,

– розповідає Аніта Колесник.

У медустанові потерпілому хлопчику нібито наклали шви.

Хто і яким чином розбив дитині голову – точно невідомо. Працівники шкільної адміністрації, за словами мами школяра, відмовилися надавати їй записи з камер відеоспостереження, так як ті не працювали в день інциденту.

За непідтвердженою інформацією, якийсь учень випадково штовхнув сина Аніти, в результаті чого розбив йому голову.

Аніта Колесник підозрює, що інцидент може бути якимсь чином пов'язаний з тим, що напередодні вона посварилася з батьківським комітетом. Жінка каже, що після події в школі вона через чат в месенджері закликала батьків не втягувати дітей в конфлікти дорослих.

Одна з мам у відповідь наа таке прохання нібито назвала сина Аніти "не таким" – відстаючим у навчанні і негативним для класу – та попросила її перевести сина на індивідуальне навчання. Згодом її видалили з чату.



Розповідь мами постраждалого хлопчика / Скріншот посту

Наразі 24 канал не може підтвердити правдивість цього інциденту. Ми намагаємося зв’язатися з ліцеєм. Додамо, що в новині описана лише позиція мами потерпілого хлопчика.

До слова, нещодавно у Дніпрі школяр просто під час уроку накинувся з кулаками на вчительку музики за те, що вона забрала в нього смартфон. В результаті – у жінки множинні синці та гематоми. Деталі інциденту – читайте у статті.