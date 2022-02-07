Був у шоці, – Клопотенко розповів, що його найбільше вразило під час роботи у шкільних їдальнях

Шеф-кухар та співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко розповів про свій досвід роботи на кухнях шкільних їдалень. Він зізнається, що діти його приємно шокували своїми поглядами на харчування. ПРоте дещо дуже засмутило.

Клопотенко п'ять років тому, коли він тільки починав розвивати CultFood, попрацював на кухнях шкільних їдалень, де отримав чимало вражень.

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Що приємно здивувало

Шеф-кухар багато спілкувався з дітьми, запитував їх про харчування (загалом опитав понад 2 тисячі учнів) та був шокуваних їх відповідями.

Я був в шоці, коли з’ясував, що насправді маленькі українці хочуть харчуватися правильно, вживати більше овочів та фруктів, крім того для них важливо чи привабливо виглядає страва на їхніх тарілках,

– розповів Клопотенко.

Що негативно вразило

А от неприємно його вразила байдужість деяких кухарів. "Вони іноді готують такі страви, що на них дивитися боляче. І справа тут не у обладнанні чи навичках, а саме у байдужості. Це мені болить", – зізнається шеф-кухар.

Якщо у школі досі не налагодили харчування по-новому, Клопотенко радить батькам у такому випадку взяти на озброєння ті самі технологічні карти страв з нового меню. І поки ситуація буде вирішуватися, можна готувати страви самостійно і давати дітям з собою до школи.

"Ми спеціально виклали всі технологічні карти у вільний доступ – будь хто може зайти на портал "ЗнаЇмо", обрати рецепт страви зі шкільного меню і приготувати вдома. Наприклад, закритий пиріг, львівський сирник чи кіфлик", – зазначив шеф-кухар.



Деякі страви з меню Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

До слова, станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.