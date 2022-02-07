Клопотенко п'ять років тому, коли він тільки починав розвивати CultFood, попрацював на кухнях шкільних їдалень, де отримав чимало вражень.

До теми Зеленська з Клопотенком розвінчали міфи про нове шкільне харчування: чому не варто вірити

Що приємно здивувало

Шеф-кухар багато спілкувався з дітьми, запитував їх про харчування (загалом опитав понад 2 тисячі учнів) та був шокуваних їх відповідями.

Я був в шоці, коли з’ясував, що насправді маленькі українці хочуть харчуватися правильно, вживати більше овочів та фруктів, крім того для них важливо чи привабливо виглядає страва на їхніх тарілках,

– розповів Клопотенко.

Що негативно вразило

А от неприємно його вразила байдужість деяких кухарів. "Вони іноді готують такі страви, що на них дивитися боляче. І справа тут не у обладнанні чи навичках, а саме у байдужості. Це мені болить", – зізнається шеф-кухар.

Якщо у школі досі не налагодили харчування по-новому, Клопотенко радить батькам у такому випадку взяти на озброєння ті самі технологічні карти страв з нового меню. І поки ситуація буде вирішуватися, можна готувати страви самостійно і давати дітям з собою до школи.

"Ми спеціально виклали всі технологічні карти у вільний доступ – будь хто може зайти на портал "ЗнаЇмо", обрати рецепт страви зі шкільного меню і приготувати вдома. Наприклад, закритий пиріг, львівський сирник чи кіфлик", – зазначив шеф-кухар.



Деякі страви з меню Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

До слова, станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.