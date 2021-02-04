Був не тільки політиком, але й бізнесменом: 5 уроків лідерства від Дональда Трампа

Це зараз ексцентричний мільярдер асоціюється з одіозною політичною діяльністю. У 2008 році, задовго до президентства, підприємець видав книгу "Трамп ніколи не здається".

Джерело: 24 канал

Освіта 24 зібрала найяскравіші цитати з книги Дональда Трампа, які можуть допомогти підприємцям у складні часи коронакризи.

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Що відомо про бізнес Трампа

Дональд Трамп розпочинав свою бізнес-діяльність в батьковій компанії й займався здачею в оренду житла представникам середнього класу в Брукліні, Квінсі та Стейтен-Айленді.

Вже згодом він взявся реалізовувати амбіційніші проєкти та будувати хмарочоси, в яких на комерційній оренді офісів для різних фірм почав заробляти шалені гроші. Зараз багато забудовників платять колишньому президенту за те, щоб він був обличчям їх нерухомості.

У 2015 році журнал Forbes оцінював статки Трампа в 4,1 мільярда доларів США. Сам підприємець заявляв, що цифра значно більша, адже існує велика розбіжність у визначенні точної вартості об'єктів нерухомості.

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Основні ідеї книги Трампа

Бізнесмен та політик впевнений, що без наполегливості та впертості неможливо досягнути хорошого результату. Весь успіх закладений у вмінні давати відсіч обставинам, які трапляються на шляху.

Коли я чую слово "ні", то сприймаю це як виклик. Чим серйозніші проблеми, тим більші шанси на грандіозний успіх,

– йдеться у книзі Трампа.

Автор також наводить конкретні інструменти, як діяти у непередбачуваних обставинах. Замість того, щоб вкотре замислюватися, яка ж біда зависла над вашою головою, почніть одразу її вирішувати.

Коли ви стикаєтеся з будь-якими проблемами, найкраща стратегія – небажання здаватися. Зосереджуйтесь не на проблемі, а на її вирішенні,

– наголошує підприємець.

Не забувайте, що ваш досвід – це ваша сила та перевага. Будь-яка неприємна ситуація – це лише стимул робити все для того, щоб справи тільки покращилися.

Невдача – це не назавжди! Підтримка партнерів та віра в себе можуть стати тією невидимою силою, яка відділяє переможців від переможених,

– запевняє Дональд Трамп.

Не варто боятися ризиків та експериментів. Звісно, необхідно все робити розумно, але без активності та авантюризму ніколи не стати "номером один".

Коли я раджу вам ризикувати, то знаю, про що говорю. Будьте готові, що ситуація складеться не так, як ви планували, але не бійтеся авантюр,

– пише бізнесмен у своїй книзі.

Власне місце під сонцем завжди треба відстоювати. Не всі люди є борцями від природи, але ці навички завжди необхідно розвивати та удосконалювати. Навіть якщо результат негативний – це все одно результат.

Будьте вище, ніж проблеми, будьте напоготові боротися за своє. Якщо ви займаєтеся чимось із відчуттям беззаперечної любові, то відсутність результату не повинна вас розчаровувати,

– додає Трамп.