Було лише 23: помер Володимир Кушнаренко, якому збирали кошти на лікування

У Луцьку від важкої хвороби помер 23-річний випускник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Володимир Кушнаренко боровся з гострою лімфобластичною лімфомою (лейкемією).

Страшний діагноз хлопцю поставили ще у дитинстві. З того часу його намагались врятувати, збирали кошти на лікування.

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На Волині помер Володимир Кушнаренко

Йому було б 23... закінчилися страждання та біль...Прошу, помоліться,

– написала Людмила Подворна.

Жінка була його вчителькою. Вона неодноразово писала про стан здоров'я хлопця на своїй сторінці в фейсбуці, коли він потребував фінансової допомоги на лікування.

21 серпня 2021 року місцеве видання "Волинські новини" заявило, що хлопцю потрібна допомога. Тоді він перебував у реанімації Луцької міської клінічної лікарні. Його стан був критичним. Вчителька розповідала, що його мама перебувала за кордоном на роботі і не могла повернутися.

Що відомо про Володимира Кушнаренка