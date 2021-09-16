Страшний діагноз хлопцю поставили ще у дитинстві. З того часу його намагались врятувати, збирали кошти на лікування.
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На Волині помер Володимир Кушнаренко
Йому було б 23... закінчилися страждання та біль...Прошу, помоліться,
– написала Людмила Подворна.
Жінка була його вчителькою. Вона неодноразово писала про стан здоров'я хлопця на своїй сторінці в фейсбуці, коли він потребував фінансової допомоги на лікування.
21 серпня 2021 року місцеве видання "Волинські новини" заявило, що хлопцю потрібна допомога. Тоді він перебував у реанімації Луцької міської клінічної лікарні. Його стан був критичним. Вчителька розповідала, що його мама перебувала за кордоном на роботі і не могла повернутися.
Що відомо про Володимира Кушнаренка
- Хлопець закінчив факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.
- Вчителька Людмила Подворна розповідала, що з 23 років Володимир понад 20 – боровся на життя.
- Адже у 2,5 роки йому поставили діагноз гостра лімфобластична лімфома (лейкемія).
- Під час лікування у 4 роки інфікувався вірусним гепатитом В. Володимир пройшов 11 курсів хіміотерапії.