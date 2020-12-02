У Кропивницькому багатодітну маму зацькували у шкільному вайбер-чаті: подробиці скандалу
Багатодітній матері з Кропивницького Вікторії Мумизі влаштували цькування у шкільному чаті для батьків. Жінці пригрозили залишити її дитину без подарунка на День святого Миколая у разі несплати боргу до "фонду класу".
Річ у тім, що упродовж кількох місяців мама 4 дітей Вікторія Мумига не здавала по 50 гривень у так званий "фонд" класу, в якому навчається її донька, другокласниця Карина. Відтак, за жінкою закріпився "борг", й інші батьки фактично зацькували її у вайбер-чаті. Вони пригрозили: якщо жінка не сплатить необхідну суму, то її донька залишиться без подарунка на Миколая, інформує ТСН.
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Мені ніхто не допомагає: я сама своїми силами одягла, взула, зібрала дітей до школи, і я сиджу шокована. Я повинна витягнути останні кошти,
– поскаржилась Вікторія Мумига.
Жінка наголосила: пояснювала іншим батькам, що живе у злиднях, а також готова була здати окрему суму грошей на подарунок Карині до свята. Втім, їх цей варіант не влаштовував.
Жінка поскаржилась на цькування у соцмережах / Скриншот
Натомість у вайбер-чаті вона отримала таке повідомлення:
Не здаєте фонди, – будете без подарунка. Ніхто за вашу дитину платити не буде. Я вас додала в групу, щоб попередити.
Ось що їй писали у батьківському чаті / Скриншот
Як відреагували в соцмережах
Ця історія набула розголосу у соцмережах. На захист багатодітної мами стала батьківська спільнота усього Кропивницького.
Активісти привезли школярці Карині новорічний дарунок, а адміністрації школи – туалетний папір.
Однозначно це вимагання коштів з боку голови батьківського комітету другого класу. Це стаття 189 Кримінального кодексу – "Вимагання" і це булінг,
– зазначила представниця батьківської ради Кропивницького Євгенія Захарченко.
Активісти планують звернутися із заявою до правоохоронців.
Доньці Вікторії таки організували подарунок / Скриншот із соцмереж
А що ж кажуть у школі
Класний керівник Карини спілкуватися із мамою учениці нібито не схотіла. Тим часом в адміністрації школи запевняють, що про конфлікт дізналися із соцмереж і обіцяють з ситуацією розібратися.
За словами тимчасової виконувачки обов’язків директора школи Євгенії Сандул, заклад не може відповідати за батьків. Коментувати ситуацію наразі відмовляються.
А ось міське управління освіти назвало ситуацію із багатодітною мамою неприпустимою. Бо, мовляв, примусові збори у фонди школи та класу у Кропивницькому заборонені. Новорічні ранки та солодкі подарунки через коронавірус – теж під забороною.
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