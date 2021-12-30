Булінг у школі: на Волині 15-річний учень принижував молодшого школяра

Нововолинський суд призначив штраф батькові, син якого психологічно та фізично цькував молодшого школяра.

Відомо, що хлопцям по 15 і 14 років, втім, у якій школі вони навчаються, у постанові не зазначено.

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У суді повідомили, що 15-річний школяр принижував на рік молодшого однокласника. Учень чинив психологічне та фізичне насильство, внаслідок чого була заподіяна шкода здоров'ю потерпілого.

Батька булера визнали винним у порушенні статті № 173-4 (цькування учасника освітнього процесу) та призначили йому 850 гривень штрафу.

Зазначимо, що за статтею про булінг зазвичай судять саме батьків, оскільки школярі є неповнолітніми. Штраф за частиною першої цієї статті становить від 850 до 1700 гривень.

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