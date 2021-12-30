Відомо, що хлопцям по 15 і 14 років, втім, у якій школі вони навчаються, у постанові не зазначено.
До теми Булінг у школі: на Херсонщині учень плював у дітей та ігнорував вчителів
У суді повідомили, що 15-річний школяр принижував на рік молодшого однокласника. Учень чинив психологічне та фізичне насильство, внаслідок чого була заподіяна шкода здоров'ю потерпілого.
Батька булера визнали винним у порушенні статті № 173-4 (цькування учасника освітнього процесу) та призначили йому 850 гривень штрафу.
Зазначимо, що за статтею про булінг зазвичай судять саме батьків, оскільки школярі є неповнолітніми. Штраф за частиною першої цієї статті становить від 850 до 1700 гривень.
Останні випадки булінгу в Україні
- На Херсонщині 13-річний хлопець знущався з однокласників. Він дозволяв собі штовхати, розкидати речі, та одяг обмальовував маркером. Булер запевняв, що так він жартував. З хлопчиною провели виховну бесіду, а його батьки отримали протокол за булінг.
- Учасницю побиття школярок у Запоріжжі, яка завдала найбільше ударів, посадили в СІЗО на 60 днів. Сама ж дівчина казала, що не хотіла б перебувати у СІЗО, і подала апеляційну скаргу до суду.
- 13 грудня стало відомо, що в Запоріжжі зробили операцію школярці, яку жорстоко відлупцювали старші дівчата на шкільному стадіоні. Все трапилось, ймовірно, через ревнощі.