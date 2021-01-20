В Херсонській області інтимні фото 13-річної учениці потрапили до шкільного чату, і це спричинило цькування з боку однокласників. Зрештою дівчинка закрилася у собі та відмовилася відвідувати школу.

Правоохоронці наразі розслідують факт булінгу в школі. Випадок стався у селі Новотроїцьке. Там до поліції звернулася мама школярки та розповіла, що над її донькою знущаються однокласники. Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Херсонській області.

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Діти створили у соцмережі спільний учнівський чат, де принижували дівчинку. Під час перевірки факт кібербулінгу школярки в месенджері підтвердився.

Що відомо про цей інцидент

Мама дізналася про непорозуміння в класі наприкінці минулого тижня. Проте дівчинка довго мовчала про свої проблеми.

Ще місяць тому в одній з соцмереж з дівчинкою почав спілкуватись хлопець її віку. Під час довготривалої переписки він попросив надіслати її інтимні фото, і вона погодилася,

– розповіли у поліції.

Згодом один із однокласників показав дівчині чат у месенджері, в якому діти висловлювалися на адресу дівчини нецензурною лайкою та надсилали між собою її інтимні фото. Дівчина побачила, що саме ці фото вона надіслала новому знайомому в інтернеті.

Після булінгу школярка закрилась у собі, відмовилась ходити до школи та бачитись з друзями. Деякий час батьки дівчини намагалися розібратись у ситуації самостійно, але це не допомогло, тому вони звернулися до поліції.

З'ясувалося, що переписку у соцмережі з дівчиною вели дві її однокласниці. Так, 13-річні дівчата створили аккаунт хлопця та вели переписку з ученицею. Потім скріншоти діалогів або фотографій надсилали в учнівський чат, де і насміхались з однокласниці.

Яке покарання отримали діти

Щодо батьків неповнолітніх кривдниць поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу". З дітьми, які знущалися з однокласниці, провели профілактичні бесіди.

Що таке булінг? Булінг або цькування – це різновид психологічного чи фізичного насилля з боку людини чи групи людей, які мають певні переваги над іншими. Булінг може бути психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним.



Останнім часом обертів набирає кібербулінг (цькування в мережі). Додамо, що в Україні 67% школярів стикались з цькуванням.



До слова, в Україні вже два роки діє закон про булінг. Він передбачає накладання штрафу у розмірі 850-1700 гривень або залучення до громадських робіт на 20-40 годин. Якщо булер неповнолітній, то відповідальність несуть його батьки.