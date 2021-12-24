Булінг у школі: на Херсонщині учень плював у дітей та ігнорував вчителів

У Бериславському районі, що на Херсонщині, четвертокласник ображав інших дітей. За булінг батькам виписали штраф.

У поліцію звернулась місцева жителька, сина якої й ображав булер. Про це правоохоронці написали 23 грудня.

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Батьків учня оштрафували, бо він булив дітей

На Херсонщині ювенальні поліцейські склали протокол за булінг на батьків учня 4 класу, який кривдив однокласників,

– розповіли правоохоронці.

Вони пояснили, що матір, яка звернулась у поліцію, розповіла – булер знущається з її 10-річного сина. Ювенальна превенції приїхала у школу та з'ясувала, що булінг справді є.

"Від цькування потерпав не лише син заявниці, а й інші учні класу. Булер штовхав дітей, плювався у них, словесно ображав та систематично провокував конфлікти", – розповіли у поліції. За словами вчителів:

булер агресивно поводився з усіма дітьми;

на зауваження вчителів не реагував;

вони пpoвoдили виxoвну poбoту з дитиною, але ситуація не змiнилacя.

Саме тому інспектори ювенальної превенції з батьками та вчителями провели роз'яснювальну роботу з учнем та пояснили йому, що така поведінка неприпустима.

Останні випадки булінгу в Україні

На Херсонщині 13-річний хлопець знущався з однокласників. Він дозволяв собі штовхати, розкидати речі, та одяг обмальовував маркером. Булер запевняв, що так він жартував. З хлопчиною провели виховну бесіду, а його батьки отримали протокол за булінг.

Учасницю побиття школярок у Запоріжжі, яка завдала найбільше ударів, посадили в СІЗО на 60 днів. Сама ж дівчина казала, що не хотіла б перебувати у СІЗО, і подала апеляційну скаргу до суду.

13 грудня стало відомо, що в Запоріжжі зробили операцію школярці, яку жорстоко відлупцювали старші дівчата на шкільному стадіоні. Все трапилось, ймовірно, через ревнощі.

У поліції закликали не замовчувати випадки булінгу, щоб не сприяти порушникам і запобігти наслідкам цькування.