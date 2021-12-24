У поліцію звернулась місцева жителька, сина якої й ображав булер. Про це правоохоронці написали 23 грудня.

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Батьків учня оштрафували, бо він булив дітей

На Херсонщині ювенальні поліцейські склали протокол за булінг на батьків учня 4 класу, який кривдив однокласників,

– розповіли правоохоронці.

Вони пояснили, що матір, яка звернулась у поліцію, розповіла – булер знущається з її 10-річного сина. Ювенальна превенції приїхала у школу та з'ясувала, що булінг справді є.

"Від цькування потерпав не лише син заявниці, а й інші учні класу. Булер штовхав дітей, плювався у них, словесно ображав та систематично провокував конфлікти", – розповіли у поліції. За словами вчителів:

булер агресивно поводився з усіма дітьми;

на зауваження вчителів не реагував;

вони пpoвoдили виxoвну poбoту з дитиною, але ситуація не змiнилacя.

Саме тому інспектори ювенальної превенції з батьками та вчителями провели роз'яснювальну роботу з учнем та пояснили йому, що така поведінка неприпустима.

Зверніть увагу! У поліції закликали не замовчувати випадки булінгу, щоб не сприяти порушникам і запобігти наслідкам цькування.

Останні випадки булінгу в Україні