Булінг мами 2-річної дівчинки у садочку під Дніпром: що кажуть у міськраді

У місті П'ятихатки під Дніпром мама дівчинки поскаржилася на булінг від вихователів садочку “Малятко”. Мовляв, там прискіпувалися до її зовнішнього вигляду та вимагали гроші. У міській раді прокоментували скандал.

Мама дворічної дівчинки поскаржилася на булінг через одяг з боку завідувачки. Водночас у міськраді заявляють, що жінку в дитсадку не булили.

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Як скандал коментують у міськраді

Так, в управлінні освіти П'ятихатської міської ради після звернення мами створили комісію, яка розглянула цю ситуацію.

Проте, за результатами роботи комісії, булінг у садочку не підтвердили.

Документи, що заявниця одинока мати – відсутні. Зневажливого ставлення до заявниці директорка не проявляла, не направляла до іншого дитсадку, а навпаки – переконувала залишити дитину в садку,

– розповіли в управлінні.

Так, станом на 9 липня дочку заявниці (Інни Гребцової, – 24 канал) зараховано в ясельну групу дитячого садка №3 "Малятко" і питання про її відрахування не піднімалося.



Мама Інна Гребцова з донькою / Фото з її фейсбук-сторінки

Що відомо про скандал у садочку

Раніше мама дворічної дівчинки Інна Гребцова розповіла, що під час приймання її дитини до дитсадка з неї вимагали гроші, а також завідувачка постійно присікувалася до неї то через її одяг, то через одяг дитини.

Ми прийшли до садочка, на моє вітання завідувачка відповіла: "А більш пристойної панамки не було для дитини? І дитина одягнена не за сезоном". Я відповіла, що в її рюкзаку лежить кофти, шорти, майки на всі випадки. На що отримала відповідь: "Нам що, бігати зараз її кофту або рюкзак шукати?"

– каже мама.

Після конфлікту з адміністрацією закладу жінка вирішила не водити дитину до цього дитячого садка.

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Що каже завідувачка садочку

Керівниця дошкільного закладу "Малятка" у П'ятихатках Вікторія Полова розповіла свою версію подій.

Жінка говорить, що лише зробила мамі кілька зауважень на рахунок зовнішнього вигляду, коли вона привела дитину до дитсадка роздягненою, коли вранці було не досить тепло.

Вона була одягнена в коротких шортах і прозорій майці, через яку виглядав елемент купального костюма. Також вона дитину привела легенько одягнену, коли було прохолодно. Кажу: "Ви трошки не по погоді дитину одягли", їй не сподобалося,

– каже педагогиня.

Вікторія Полова додала, що про панамку мова взагалі не йшла. І щодо грошей при зарахуванні (1400 гривень), про які розповідає Інна, у дитсадку не знають.

До слова, у дитячому садку біля Запоріжжя хлопчик поскаржився батькам на насильство від виховательки. Виявляється, що педагогиня вдарила його по губах під час прогулянки. Деталі – у статті.