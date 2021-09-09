Була відмінницею: у виші Харкова розповіли про студентку, яка стріляла у вчителів з арбалета

Днями у школі № 11 Полтави озброєна арбалетом дівчина зайшла до аудиторій та вистрелила у двох вчительок. 19-річна Таїсія Петрова була колишньою ученицею в тій школі, а зараз навчається на психолога у Національному університеті цивільного захисту населення у Харкові. Що кажуть про студентку у її виші – читайте у статті.

У виші збентежені поведінкою дівчини, оскільки ніякої агресії від нею не помічали. В харківському університеті розповіли журналістам, якою студенткою була стрільчиня.

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Таїсія Петрова вступила до харківського вишу у 2019 році, щоб освоїти професію психолога. Дівчина жила в гуртожитку і добре вчилася. Проте через коронавірус студентів відправили на навчання онлайн, тож Таїсія повернулася до Полтави.

Цього року Таїсія перейшла на третій курс навчання. 1 вересня вона прийшла до вишу на свято Дня знань, а після цього – поїхала додому.

Лише 6 вересня педагоги дізналися про події у школі в Полтаві і впізнали у стрільчині відмінницю Таїсію Павлову.

У неї не було неадекватної поведінки, вона прагнула до знань і відмінно вчилася. Правда, студентка приховувала, що її батьки – адвентисти. Що сталося за час карантину і що спонукало дівчину стріляти у педагогів, незрозуміло,

– говорять в університеті.

Зараз студентка перебуває в Полтаві на психіатричному обстеженні. Чи продовжить Таїсія навчання в виші, буде залежати від результатів експертизи.

Зазначимо, що за скоєне дівчині загрожує кримінальна відповідальність за статтею № 115 (замах на умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення.

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